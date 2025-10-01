Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Geht die Straßberger Serie weiter?

Der TSV Straßberg ist aktuell in bestechender Form. Auch Deißlingen/Lauffen ist noch ungeschlagen. Trossingen und Hechingen wollen hingegen den Abwärtstrend stoppen.
Zwei Teams haben am kommenden Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern noch eine ungeschlagene Bilanz zu verteidigen. Der TSV Straßberg ließ bis dato nur beim 2:2-Remis in Winzeln Punkte liegen. Der Tabellenführer ist in den vergangenen Wochen in bestechender Form: 3:0 gegen Frommern und in Hechingen, 7:0 gegen Kolbingen, 6:0 gegen Schramberg/Sulgen und zuletzt jeweils ein 2:0-Auswärtssieg in Grosselfingen und Dotternhausen. Dazu der 11:1-Kantersieg im Bezirkspokal bei der Reserve des SV Spaichingen, bei dem unter anderem Jonas Jehle mit fünf Treffern brillierte – und einen Blitz-Hattrick innerhalb von vier Minuten einstreute.