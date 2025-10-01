Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Geht die Straßberger Serie weiter?

Zwei Teams haben am kommenden Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern noch eine ungeschlagene Bilanz zu verteidigen. Der TSV Straßberg ließ bis dato nur beim 2:2-Remis in Winzeln Punkte liegen. Der Tabellenführer ist in den vergangenen Wochen in bestechender Form: 3:0 gegen Frommern und in Hechingen, 7:0 gegen Kolbingen, 6:0 gegen Schramberg/Sulgen und zuletzt jeweils ein 2:0-Auswärtssieg in Grosselfingen und Dotternhausen. Dazu der 11:1-Kantersieg im Bezirkspokal bei der Reserve des SV Spaichingen, bei dem unter anderem Jonas Jehle mit fünf Treffern brillierte – und einen Blitz-Hattrick innerhalb von vier Minuten einstreute.

Nächster Test in Wurmlingen „Ich betone es immer wieder: Man kann nur Leistung bringen, wenn man Spaß und Freude am Fußball hat. Und das haben wir aktuell. Die Jungs sind hungrig und das müssen wir aufrechterhalten “, hofft Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner, dass sich die traumhafte Serie am Sonntag (15 Uhr) in Wurmlingen weitergeht. „Es erwartet uns wieder ein unangenehmer Gegner. Wir brauchen wieder eine hochkonzentrierte Leistung – Woche für Woche aufs Neue.“

Außerdem noch ungeschlagen: die SG Deißlingen/Lauffen, deren Spiel in Ebingen am Mittwochabend aufgrund von zu vieler Ausfälle aufseiten der Rot-Weißen kurzfristig abgesagt wurde. Für die beste Offensive der Liga steht mit dem Heimspiel gegen die SGM Gruol/Erlaheim (15.30 Uhr) keine leichte Aufgabe auf dem Programm. „Das wird ein hartes Stück Arbeit“, weiß auch Trainer Felix Schaplewski. Er fordert von seiner Mannschaft, „dass wir kämpferisch von Anfang an dagegenhalten und besser ins Spiel kommen als zuletzt gegen Frommern“.

Trossingen empfängt Hardt/Lauterbach

Der Tabellendritten, die Spvgg Trossingen, ließ nach einem fantastischen Saisonstart zuletzt Federn. In der Liga ist man seit drei Spielen sieglos und im Pokal mühte man sich beim A-Ligisten SV Villingendorf zu einem Weiterkommen im Elfmeterschießen. Am Sonntag empfangen die Trossinger nun die SGM Hardt/Lauterbach, die ihrerseits bereits am Donnerstagabend im verlegten Spiel gegen Bösingen II/Beffendorf gefordert ist und nach dem 13:1-Erfolg im Pokal in Rosenfeld ordentlich Rückenwind haben dürfte. Bösingen/Beffendorf ist wiederum zu Gast in Bubsheim.

FCH zu Gast in Grosselfingen

Mit einem ähnlichen Formtief hat aktuell der FC Hechingen zu kämpfen. Nach drei Siegen zum Saisonauftakt holte das Team von Spielertrainer Joso Zupan nur zwei Punkte aus den vergangenen sechs Partien – und rutschte in der Tabelle deshalb auf den Relegationsplatz ab. Auch das Ausscheiden im Bezirkspokal gegen den A-Ligisten SV Seitingen/Oberflacht schmerzte. Auswärts beim FC Grosselfingen – seines Zeichens mit nur fünf Zählern auf dem Konto auf Rang 16 – wollen die Hechinger nun endlich wieder gewinnen.

Auch die anderen Begegnungen des Spieltags versprechen Spannung: Der TSV Frommern ist zu Gast beim Kellerkind in Schramberg, der TSV Laufen/Eyach und der SV Winzeln liefern sich ein Duell der Tabellennachbarn und der SV Dotternhausen empfängt den SV Kolbingen.