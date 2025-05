Die Mannschaft von Spielertrainer Fabio Pflumm will in Staffel 1 die starke Saison mit einem abschließenden Heimsieg gegen den SV Waldmössingen krönen.

Am 26. und letzten Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern sind die meisten Entscheidungen gefallen. Aufgrund der Unsicherheit bezüglich des Relegationsplatzes – Platz 6 oder Platz 7– kommt es jedoch zu einer interessanten Abschlusskonstellation.

Der Tabellenfünfte FC Grosselfingen trifft auf den Tabellensiebten SV Waldmössingen. Beide Teams wollen mit einem Sieg ihren aktuellen Platz zementieren.

Zwei Entscheidungen

In der Partie der SGM Stetten a.k.M./Frohnstetten/Schwenningen gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf trifft der Tabellenachte auf den Sechsten. Die Gastgeber würden gerne noch Waldmössingen abfangen, genauso wie die Gäste, die gerne dem FC Grosselfingen noch in die Quere kommen wollen.

Die besten Karten hat aber vor dem Anpfiff der FC Grosselfingen. Bei einem abschließenden Dreier hätte man auch das um sieben Tore bessere Torverhältnis. Das würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für Platz fünf reichen.

Mutig im Ballbesitz

Fabio Plumm sagt: „Wir freuen uns auf das Finale der Spielzeit. Darauf haben wir die ganze Saison hingearbeitet. Wir haben es verdient aus eigener Kraft unser Saisonziel erreichen zu können. Wir wollen gegen Waldmössingen die Leistungen aus den jüngsten beiden Partien zu bestätigen, selber wieder mutig im Ballbesitz zu sein, defensiv aber auch gut gegen Ball zu arbeiten. Dann wird man am Ende sehen, ob es reicht.“

Hinspiel ging an Waldmössingen

Das Hinspiel ging mit 2:0 an den SV Waldmössingen. Beide Treffer erzielte im November 2024 Damian Kaminski. Bester Torschütze des SVW ist Denis Kimmich mit 14 Toren. Die Mannschaft von Trainer Thiemo Martin holte zuletzt nur einen Punkt aus vier Spielen und will nochmals alle Kräfte bündeln.

Individuelle Klasse uns sechs Kimmichs

Auf eigenem Platz geht jedoch der FC Grosselfingen als Favoritin die Partie. „Es gilt vor allem effizient zu sein. Das haben wir in den jüngsten Partien etwas vermissen lassen, obwohl wir die Spiele auf dem Papier klar gewonnen haben. Ich denke, dass der Gegner über individuelle Klasse verfügt. Sie haben eine solide Elf, wo keiner abfällt. Ich denke, es wird eine Partie auf Augenhöhe werden und ein Stück weit wird die Tagesform entscheiden“, so FCG-Spielertrainer Fabio Pflumm.

Die weiteren Partien

Bei der Partie des Meisters VfL Mühlheim gegen den SV Dotternhausen stellt sich die Frage, ob die Gastgeber auch im letzten regulären Saisonspiel ungeschlagen bleiben. Die Gäste um Spielertrainer Mathias Mauz wollen sich ihrerseits mit einem finalen Dreier empfehlen.

Schlägt der Goalgetter nochmals zu?

Der SV Winzeln, um Toptorjäger Simon Gaus (32 Tore), der übrigens in der Fairness-Tabelle auf Platz eins steht, empfängt auf eigenem Platz die SpVgg Bochingen, die gerne noch die Rote Laterne abgeben würde.

Der letzte der Fairness-Tabelle, die Spvgg Trossingen, muss bei der SG Weildorf/Bittelbronn ran. Die Gastgeber-Elf von Dominique David will sich nach toller Rückrunde allzu gern mit einem Sieg aus der Liga verabschieden.

Dasselbe Unterfangen haben auch der SV Heiligenzimmern und der FC Pfeffingen. Für beide geht es nach dem Sommer in der Kreisliga A weiter. Und last but not least hofft der FC Suebia Rottweil auf ein erfolgreiches Saisonfinale gegen den TSV Benzingen.