1 Hier sitzt Florian Kath (Mitte) noch auf der Bank. Kurz vor dem Ende erzielte ehemalige Bundesligaspieler das 3:1. Foto: Kara

Das Team von Marc Miller gehört zu den Überraschungen der bisherigen Saison. Für manches Team läuft es hingegen schlechter. Der FSV Schwenningen kassierte acht Tore und spielte mit neun Mann zu Ende.









Vier Spieltage sind nun in der neuen Bezirksliga-Konstellation absolviert. Als bisheriges Überraschungsteam kann zweifelsfrei die SGM Heuberg bezeichnet werden. Die Mannschaft hat mit zehn Punkten bereits fast so viele wie in der gesamten Vorsaison (12).