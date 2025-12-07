Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Fabio Müller schnürt für die SGM Gruol/Erlaheim den Doppelpack

Die SGM Gruol/Erlaheim gewinnt das letzte Spiel des Jahres mit 4:0 gegen die SGM Schramberg/Sulgen. Die ausstehende Bezirksliga-Partie beim SV Kolbingen ist ins neue Jahr verlegt.
Vom Anstoßpunkt weg setzten die Gastgeber Akzente. Ein erster tiefer Ball fand Fabio Müller, der an der Strafraumgrenze gefoult wurde. Der fällige Freistoß von Heiko Belser ging knapp drüber, doch nur wenige Sekunden später leisteten sich die Gäste den nächsten Ballverlust und Fabio Müller wurde im Strafraum angespielt. Der Stürmer wackelte links, wackelte rechts und ging links vorbei, um mit dem linken Fuß den Ball scharf auf den Kasten der Gäste zu bringen, wo Viktor Reichert die kurze Ecke nicht zu bekam. So stand es früh 1:0.