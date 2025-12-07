Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Fabio Müller schnürt für die SGM Gruol/Erlaheim den Doppelpack

Die SGM Gruol/Erlaheim gewinnt das letzte Spiel des Jahres mit 4:0 gegen die SGM Schramberg/Sulgen. Die ausstehende Bezirksliga-Partie beim SV Kolbingen ist ins neue Jahr verlegt.

Vom Anstoßpunkt weg setzten die Gastgeber Akzente. Ein erster tiefer Ball fand Fabio Müller, der an der Strafraumgrenze gefoult wurde. Der fällige Freistoß von Heiko Belser ging knapp drüber, doch nur wenige Sekunden später leisteten sich die Gäste den nächsten Ballverlust und Fabio Müller wurde im Strafraum angespielt. Der Stürmer wackelte links, wackelte rechts und ging links vorbei, um mit dem linken Fuß den Ball scharf auf den Kasten der Gäste zu bringen, wo Viktor Reichert die kurze Ecke nicht zu bekam. So stand es früh 1:0.

Müller im Mittelpunkt Und Fabio Müller hatte weitere Aktionen. Auf einen Seitfallzieher folgte ein satter Schuss aus 16 Metern. In der 8. Minute gab es dann eine Schrecksekunde für die Gastgeber. Björn Siebert verletzte sich im Zweikampf und musste runter. Für ihn kam Marcel Eger in die Partie.

Gäste machen eine gute Partie

Die SGM Schramberg/Sulgen, die am Donnerstag noch Schlusslicht Rot-Weiß Ebingen mit 9:1 bezwungen hatte, machte es in der Folge nicht schlecht, stand hinten gut und versuchte durch schnelle Umschaltmomente für Gefahr zu sorgen. Nach einem Doppelpass von Amar Isljam mit Justin Profft kamen die Gäste in der 19. Minute zu ihrer besten Chance. Amars Schuss war aber zu zentral und so leichte Beute für Keeper Jasper Sauter.

Kevin Bosch ist durch

In der 29. Minute war dann der schnelle Kevin Bosch über die linke Seite durch und ließ sich nicht zweimal bitten. Er schob den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. Kurz vor der Pause hätte die Heimelf durch Fabio Müller und Heiko Belser bereits für eine Vorentscheidung sorgen können, doch die Chancen blieben ungenutzt.

Schwieriger werdende Platzverhältnisse

So ging es mit dem 2:0 für Gruol/Erlaheim in die zweite Hälfte. Diese blieb aufgrund der schwieriger werdenden Platzverhältnisse lange ereignislos. Schramberg/Sulgen bewegte sich auf Augenhöhe ohne zu Torchancen zu kommen. Fabio Müller ließ auf der anderen Seite zwei Hochkaräter gegen den stark parierenden Gästekeeper Viktor Reichert liegen, um dann per Elfmeter in der Schlussphase doch zu treffen. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte der eingewechselte Abdul Samed Yilmaz mit der letzten Aktion.

Das sagen die Trainer

Gästecoach Kajetan Kohlmann war mit der zweiten Halbzeit zufrieden: „Wir waren auf Augenhöhe, aber uns fehlt einfach die Qualität vorne und die Durchschlagskraft. Wir haben aber Moral gezeigt.“

Jochen Gihr sagte: „Wir hatten viele Chancen, waren aber nicht kaltschnäuzig genug. Der Sieg für uns ist Gold wert.“

SGM Gruol/Erlaheim: Sauter – T. Gihr, N. Gihr, Stemmer, Adibelli (61. M Gihr), Siebert (8. Eger), Belser (58. Yilmaz), Dormeyer, Müller, Eith, Bosch (84. Brucklacher).

SGM Schramberg/Sulgen: Reichert – Ibrahim, Isljam, Prodan, Spahija, Profft, Schulz (77. Licina), Fahner, Miseria (86. Floristean, Mohamed (60. Özer), Alili (46. Portanieri).

Tore: 1:0, 3:0 Fabio Müller (2./90.), 2:0 Kevin Bosch (29.), 4:0 Abdul Samed Yilmaz (90.+4).

Schiedsrichter: Benjamin Buck. Zuschauer: 120.