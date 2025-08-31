Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Erster Saisonsieg für den TSV Frommern

Aller guten Dinge sind drei: Nach zwei torlosen Remis gegen Laufen und in Winzeln ist dem TSV Frommern nun der erste Saisonsieg geglückt. Der Landesliga-Absteiger besiegte die SGM Bösingen II/Beffendorf auswärts mit 2:1. Spielertrainer Lukas Foelsch, der den frühen Führungstreffer selbst erzielte, lobte seine Mannschaft nach der Partie: „Wir haben wieder eine richtig gute erste Halbzeit gespielt – und diesmal haben wir uns mit Toren belohnt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann stark verteidigt und uns damit den Sieg absolut verdient.“ Die Frommerner können also mit Rückenwind in das Absteiger-Duell in Straßberg am nächsten Spieltag gehen.

Straßberg holt nur einen Punkt Der TSV Straßberg hingegen ging erstmals in der noch jungen Saison nicht als Sieger vom Feld. Beim SV Winzeln kam die Truppe von Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner trotz zweifacher Führung am Ende nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Simon Gaus erzielte in der 85. Minute den Ausgleichstreffer für die Gastgeber zum Endstand. Somit sind die Straßberger neben der SGM Deißlingen/Lauffen das zweite Team, das an diesem Wochenende seine weiße Weste ablegen musste.

Trossingen und Hechingen bleiben makellos

Eben jene Weste tragen damit nur noch zwei Vereine: Die Spvgg Trossingen und der FC Hechingen haben die perfekte Ausbeute von neun Punkten auf ihrem Konto. Die Hechinger durften sich bei ihrem Spielertrainer Joso Zupan für den 1:0-Auswärtssieg bei der SGM Hardt/Lauterbach bedanken. Dieser wechselte sich nämlich in der 82. Minute selbst ein – und erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit dann den Siegtreffer für den Aufsteiger. Die Trossinger besiegten indes den TSV Laufen/Eyach im Spitzenspiel vor heimischer Kulisse mit 4:2. Die Gäste stemmten sich nach Kräften gegen ihre erste Saisonniederlage – insbesondere Felix Steinmetz, dessen Doppelpack am Ende jedoch nicht für einen Punktgewinn reichte.

Top-Torjäger Fabio Müller

Ein besonderes Ausrufezeichen setzte an diesem Spieltag der TSV Trillfingen mit einem 7:0-Kantersieg über die SGM Schramberg/Sulgen, deren Lage am Tabellenende mit 20 Gegentoren in den ersten drei Spielen damit noch ein Stück düsterer wird. Apropos Tore: Fabio Müller schoss mit seinem Doppelpack die SGM Gruol/Erlaheim nicht nur zum 3:1-Heimsieg über den FC Grosselfingen, sondern schwang sich mit seinen Saisontreffern vier und fünf zum Top-Torjäger der Liga auf. Sein Teamkollege Heiko Belser traf ganz nebenbei bereits zum dritten Mal.

Außerdem unterlag der FV Rot-Weiß Ebingen dem SV Wurmlingen zuhause knapp mit 2:3 und der SV Bubsheim setzte sich dank des Siegtreffers von Daniel Geisel vor heimischer Kulisse mit 2:1 gegen den SV Kölbingen durch.