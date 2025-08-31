Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Erster Saisonsieg für den TSV Frommern

Der Landesliga-Absteiger gewinnt in Bösingen mit 2:1. Hechingens Spielertrainer Joso Zupan wird als Joker zum Helden. Und auch die Spvgg Trossingen behält ihre weiße Weste an.
Aller guten Dinge sind drei: Nach zwei torlosen Remis gegen Laufen und in Winzeln ist dem TSV Frommern nun der erste Saisonsieg geglückt. Der Landesliga-Absteiger besiegte die SGM Bösingen II/Beffendorf auswärts mit 2:1. Spielertrainer Lukas Foelsch, der den frühen Führungstreffer selbst erzielte, lobte seine Mannschaft nach der Partie: „Wir haben wieder eine richtig gute erste Halbzeit gespielt – und diesmal haben wir uns mit Toren belohnt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann stark verteidigt und uns damit den Sieg absolut verdient.“ Die Frommerner können also mit Rückenwind in das Absteiger-Duell in Straßberg am nächsten Spieltag gehen.