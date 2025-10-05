Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Ein Last-Minute-Sieg in Wurmlingen

Dramatik in Wurmlingen

Noch dramatischer kamen die Straßberger zu ihrem neunten Saisonsieg. In Wurmlingen lag der Tabellenführer zur Halbzeit noch mit 1:2 zurück – schaffte am Ende aber doch noch die Wende. Mert Akil glich mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags für die Gäste aus, und der für den Ex-Balinger Jan Ferdinand eingewechselte Marius Scherzinger erzielte in der 89. Minute den aufseiten der Gäste lautstark bejubelten Siegtreffer. Damit hat das Team von Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner im Zweikampf der beiden noch immer ungeschlagenen Kontrahenten weiterhin leicht die Nase vorn. Ob das auch am 9. November, wenn das direkte Duell mit Deißlingen/Lauffen in Straßberg ansteht, der Fall sein ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Eine der überzeugendsten Leistungen dieses Spieltags zeigte der TSV Frommern bei seinem Gastspiel in Schramberg. Gegen den Tabellenvorletzten gewann der Landesliga-Absteiger am Ende deutlich mit 6:2, wobei Mittelfeldspieler Arthur Albert mit drei Treffern Aufsehen erregte. Indes trug ein Ex-Frommerner dazu bei, dass den Zuschauern in Dotternhausen ein echtes Spektakel geboten wurde. Nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand gegen den SV Kolbingen wendete der SVD das Blatt in einer wilden Phase, als innerhalb von sieben Minuten vier Treffer zum 3:3-Zwischenstand fielen – inklusive eines Doppelpacks von Anes Kljajic. Den Siegtreffer für die Dotternhausener erzielte dann Julian Oberle in der 84. Minute.