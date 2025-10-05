Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Ein Last-Minute-Sieg in Wurmlingen

Straßberg und Deißlingen/Lauffen müssen sich beide zu ihren Siegen mühen. Arthur Albert schießt Frommern mit einem Dreierpack zu drei Punkten.
Der TSV Straßberg und die SGM Deißlingen/Lauffen marschieren an der Tabellenspitze der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern weiterhin unbeirrt vorneweg. Allerdings mussten sich beide Top-Teams ganz schön strecken, um an diesem Wochenende dreifach zu punkten. Die SGM ging nach Treffern von Rouven Irion und Rodrigo Vieira Silva zwar mit einer komfortablen 2:0-Halbzeitführung in die Kabine, musste nach dem Anschlusstreffer von Kevin Bosch in der Schlussphase gegen die SGM Gruol/Erlaheim aber zittern.