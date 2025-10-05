Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Ein Last-Minute-Sieg in Wurmlingen
1
Arthur Albert steuerte gleich drei Treffer zum 6:2-Sieg des TSV Frommern bei der SGM Schramberg/Sulgen bei. Foto: Kara

Straßberg und Deißlingen/Lauffen müssen sich beide zu ihren Siegen mühen. Arthur Albert schießt Frommern mit einem Dreierpack zu drei Punkten.

Der TSV Straßberg und die SGM Deißlingen/Lauffen marschieren an der Tabellenspitze der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern weiterhin unbeirrt vorneweg. Allerdings mussten sich beide Top-Teams ganz schön strecken, um an diesem Wochenende dreifach zu punkten. Die SGM ging nach Treffern von Rouven Irion und Rodrigo Vieira Silva zwar mit einer komfortablen 2:0-Halbzeitführung in die Kabine, musste nach dem Anschlusstreffer von Kevin Bosch in der Schlussphase gegen die SGM Gruol/Erlaheim aber zittern.

 

Dramatik in Wurmlingen

Noch dramatischer kamen die Straßberger zu ihrem neunten Saisonsieg. In Wurmlingen lag der Tabellenführer zur Halbzeit noch mit 1:2 zurück – schaffte am Ende aber doch noch die Wende. Mert Akil glich mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags für die Gäste aus, und der für den Ex-Balinger Jan Ferdinand eingewechselte Marius Scherzinger erzielte in der 89. Minute den aufseiten der Gäste lautstark bejubelten Siegtreffer. Damit hat das Team von Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner im Zweikampf der beiden noch immer ungeschlagenen Kontrahenten weiterhin leicht die Nase vorn. Ob das auch am 9. November, wenn das direkte Duell mit Deißlingen/Lauffen in Straßberg ansteht, der Fall sein ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Eine der überzeugendsten Leistungen dieses Spieltags zeigte der TSV Frommern bei seinem Gastspiel in Schramberg. Gegen den Tabellenvorletzten gewann der Landesliga-Absteiger am Ende deutlich mit 6:2, wobei Mittelfeldspieler Arthur Albert mit drei Treffern Aufsehen erregte. Indes trug ein Ex-Frommerner dazu bei, dass den Zuschauern in Dotternhausen ein echtes Spektakel geboten wurde. Nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand gegen den SV Kolbingen wendete der SVD das Blatt in einer wilden Phase, als innerhalb von sieben Minuten vier Treffer zum 3:3-Zwischenstand fielen – inklusive eines Doppelpacks von Anes Kljajic. Den Siegtreffer für die Dotternhausener erzielte dann Julian Oberle in der 84. Minute.

Spitzenspiel geht an Heimelf

Das Duell der Tabellennachbarn auf den Rängen 3 und 4 entschied die SGM Hardt/Lauterbach in Trossingen mit 2:1 für sich. Thomas Schondelmaier war dabei mit deinen beiden Toren der überragende Mann bei den Gästen. Der neunte Saisontreffer von Dean Savic war nicht genug, um den Trossingern Punkte zu bescheren.

Ein Dreier für Grosselfingen

Auf den anderen Plätzen besiegte der FC Grosselfingen den FC Hechingen nach einer torlosen ersten Halbzeit am Ende mit 2:0, der SV Bubsheim besiegte die SGM Bösingen II/Beffendorf souverän mit 3:0, und der SV Winzeln durfte nach dem Siegtreffer durch Marvin Schwenk in der 5. Minute der Nachspielzeit über einen 2:1-Erfolg beim TSV Laufen jubeln.

 