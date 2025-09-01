Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Ein Edeljoker, sieben verschiedene Torschützen und eine Heimserie

Der FC Hechingen und die Spvgg Trossingen bleiben in der Bezirksliga makellos. Der SGM Deißlingen/Lauffen gelingt das zwar nicht, doch eine beeindruckende Heimserie bleibt bestehen.
Nach drei Spieltagen marschieren in der Bezirksliga nur noch zwei Teams mit einer perfekten Bilanz von neun Punkten vorneweg. Zum einen der FC Hechingen, bei dem Spielertrainer Joso Zupan bereits zum zweiten Mal ein goldenes Händchen bewies, in dem er den Siegtorschützen einwechselte... sich selbst. Am ersten Spieltag in Gruol hatte Zupan bereits als Joker den 3:2-Siegtreffer erzielt. Diesmal – bei der SGM Hardt/Lauterbach – war es das dramatische Tor zum 1:0-Endstand in der zweiten Minute der Nachspielzeit, als Zupan eine Hereingabe von Yusuf Sow im Sechzehner verwertete.