Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Ein Edeljoker, sieben verschiedene Torschützen und eine Heimserie

Der FC Hechingen und die Spvgg Trossingen bleiben in der Bezirksliga makellos. Der SGM Deißlingen/Lauffen gelingt das zwar nicht, doch eine beeindruckende Heimserie bleibt bestehen.

Nach drei Spieltagen marschieren in der Bezirksliga nur noch zwei Teams mit einer perfekten Bilanz von neun Punkten vorneweg. Zum einen der FC Hechingen, bei dem Spielertrainer Joso Zupan bereits zum zweiten Mal ein goldenes Händchen bewies, in dem er den Siegtorschützen einwechselte... sich selbst. Am ersten Spieltag in Gruol hatte Zupan bereits als Joker den 3:2-Siegtreffer erzielt. Diesmal – bei der SGM Hardt/Lauterbach – war es das dramatische Tor zum 1:0-Endstand in der zweiten Minute der Nachspielzeit, als Zupan eine Hereingabe von Yusuf Sow im Sechzehner verwertete.

„Kann gerne so weitergehen“ „Von mir aus kann das natürlich gerne so weitergehen“, so der Hechinger lachend zu seinem Status als Edeljoker. Er stellte aber auch sofort klar: „Das war ja nicht nur ein Verdienst von mir, sondern von der ganzen Mannschaft.“ Allgemein findet der Spielertrainer aktuell nur lobende Worte für seine Mannschaft – schließlich steht man als Aufsteiger nach drei Spielen noch mit einer perfekten Bilanz da. „Wir haben eine fantastische Trainingsbeteiligung und seine super Stimmung in der Mannschaft. Und das spiegelt sich eben in den Resultaten wider.“

Wie lange diese Serie für den FCH noch anhalten kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die nächsten Gegner heißen Bubsheim, Winzeln und Straßberg. „Uns ist bewusst, dass wir irgendwann wieder ein Spiel verlieren werden“, so Zupan. „Aber jetzt reiten wir diese Welle natürlich so lange wie möglich.“

Die Weiterentwicklung der Spvgg

Das zweite Team, das all seine drei Spiele zum Saisonauftakt gewonnen hat, ist die Spvgg Trossingen. Ein 2:1-Sieg gegen Dotternhausen, ein souveränes 3:0 in Wurmlingen und nun der 4:2-Erfolg über den TSV Laufen/Eyach ergeben ein starkes Torverhältnis von 9:3 und dementsprechend die Tabellenführung in der Bezirksliga. „Ich finde, wir hatten in den letzten Jahren schon die qualitativ beste Mannschaft. Aber wir haben uns jetzt in Bereichen wie Erfahrung, Körperlichkeit und Zweikampfstärke extrem weiterentwickelt und haben die richtigen Neuzugänge geholt“, analysiert Kapitän Kamran Yahyaijan den starken Start seiner Mannschaft.

Egalitäre Offensive

Die neun erzielten Treffer stammen dabei von sieben verschiedenen Torschützen – einzig Dean Savic und John Hankins haben bislang jeweils zwei Saisontore auf dem Konto. Für Yahyaijan, der nicht mehr als Stürmer, sondern eher im offensiven Mittelfeld eingesetzt wird, ist auch diese Ausgeglichenheit der Offensive ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg: „Ich habe da die Jungs auch ein Stück weit in die Pflicht genommen. Es war in den letzten Jahren oftmals zu einfach, unsere Offensive ins Stocken zu bringen, indem man mich versucht, aus dem Spiel zu nehmen. Aktuell ist es so, dass jeder unserer Spieler treffen kann“, so der Trossinger Kapitän. Dieser schwer auszurechnende Angriff soll weiterhin ein Steckenpferd der Mannschaft von Cheftrainer John Müller sein.

Letzte Heimniederlage fast zwei Jahre her

Während Hechingen und Trossingen ihre weißen Westen anbehalten haben, musste die SGM Deißlingen/Lauffen diese am dritten Spieltag ablegen. Eine beeindruckende Serie bleibt jedoch bestehen. Denn: Am 15. Oktober 2023 verlor die SGM beim 1:3 gegen Trossingen letztmals ein Ligaspiel auf heimischem Platz. Dies änderte sich auch am Sonntag nicht, wenngleich das Team von Felix Schaplewski gegen den SV Dotternhausen Schwerstarbeit verrichten musste. Die Gäste mit ihren Spielertrainern Matthias Mauz und Marc Wissmann zeigten nämlich eine starke Vorstellung und beeindruckten vor allen Dingen mit ihrer Spielanlage und Ballsicherheit. „Wir hatten schon ein paar dominante Phasen, aber wenn die ohne Ertrag sind, bringen sie dir nichts“, ordnete Mauz ein.

Ein Erfolg gelang auch der SGM Gruol/Erlaheim. Beim 3:1 gegen den FC Grosselfingen konnte man einmal mehr auf Doppelpacker Fabio Müller verlassen. Coach Jochen Gihr gab zu Protokoll: „Der Endstand geht auch völlig in Ordnung. So langsam füllt sich unser Kader wieder, da die Urlauber zurück sind. Wir hatten noch ein paar hochkarätige Chancen.“