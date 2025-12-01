Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Dotternhausen und Gruol/Erlaheim in Topform

Der SV Dotternhausen holte am 18.Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern, genauso wie die SGM Gruol/Erlaheim, die nächsten drei Punkte. Grosselfingen siegt klar.

„Mit unserer Leistung bin ich trotz den zwei Gegentoren hochzufrieden. Das eine mit dem Abpfiff zu kassieren ist ein minimaler Dämpfer, das andere einfach ein Sonntagsschuss. Selber haben wir wieder Tore durch Standards erzielt, da entwickeln wir gerade eine richtige Stärke für uns“, so Dotternhausens Spielertrainer Mathias Mauz nach dem 5:2-Sieg im Topspiel gegen die Spvgg Trossingen.

Zur Pause stand es bereits 2:0 für den SVD und Trossingen dezimierte sich kurz vor der Halbzeit durch eine Rote Karte noch selbst. Zunächst sah alles nach einem noch deutlicheren Sieg aus, doch nach dem 5:0, erzielte die Spvgg noch zwei Tore.

„Heute war es sehr schwierig, da unsere beiden Top-Scorer Dean Savic und Kamran Yahyaijan nicht dabei waren. Gegen einen Gegner mit der Qualität wie Dotternhausen, reicht das dann an so einem Tag nicht“, so Trossingens Spielertrainer John Müller.

Dotternhausen mit geringem Vorsprung nach hinten

Trossingen steht somit auf Rang sieben, der SVD klettert auf Platz drei, hat allerdings nur einen Punkt Vorsprung auf die Fünftplatzierte SGM Gruol/Erlaheim. Gegen den FC Hechingen siegte die SGM am Sonntag mit 3:2 und holte damit den vierten Sieg in Serie.

Dabei sah der FCH vor der Pause beim Stand von 2:1 für Gruol/Erlaheim eine glatt Rote Karte und glich zunächst noch aus. Zehn Minuten vor dem Abpfiff erzielte dann Bezirksliga-Toptorjäger Fabio Müller den 3:2-Siegtreffer für die SGM. Hechingens Co-Trainer Jovan Djermanovic sagt zum Spiel: „Es war sehr hitzig, auch nach unserer Roten Karte gab es auf beiden Seiten noch große Chancen. Wir hätten uns mit dem Auftritt in Unterzahl einen Punkt verdient gehabt, aber am Ende ist es dann eine super Einzelaktion von Fabio Müller, die den Unterschied macht. Es ist am Ende schon bitter, dass wir mit leeren Händen da stehen.“

Gruol/Erlaheim ohne Punktverlust im November

Gruol/Erlaheims Coach Jochen Gihr sagt: „Insgesamt würde ich sagen, war es ein verdienter Sieg, auch wenn Hechingen es trotz der Roten Karte gut gemacht hat. Wir haben es verpasst, den Sack früher zu zumachen und am Ende war es dann eine tolle Kombination und ein klasse Chip von Fabio. Wir waren auch durch das Spiel am Donnerstag nicht hundertprozentig auf der Höhe, aber im Endeffekt sind es drei Punkte und der vierte Sieg in Folge.“

Der Tabellenführer aus Deißlingen/Lauffen feierte bereits am Samstag ein Torfestival. Gegen die SGM Schramberg/Sulgen gab es ein 13:0-Erfolg. Nur hinter Schramberg/Sulgen in der Tabelle steht noch der FV Rot-Weiß Ebingen, der gegen den FC Grosselfingen mit 0:4 verlor. Bösingen II/Beffendorf siegte im Kellerduell gegen den SV Wurmlingen.