Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Dotternhausen und Gruol/Erlaheim in Topform

Der SV Dotternhausen holte am 18.Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern, genauso wie die SGM Gruol/Erlaheim, die nächsten drei Punkte. Grosselfingen siegt klar.
„Mit unserer Leistung bin ich trotz den zwei Gegentoren hochzufrieden. Das eine mit dem Abpfiff zu kassieren ist ein minimaler Dämpfer, das andere einfach ein Sonntagsschuss. Selber haben wir wieder Tore durch Standards erzielt, da entwickeln wir gerade eine richtige Stärke für uns“, so Dotternhausens Spielertrainer Mathias Mauz nach dem 5:2-Sieg im Topspiel gegen die Spvgg Trossingen.