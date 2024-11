Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Dotternhausen und Grosselfingen – Treffen der stärksten Zollern-Teams

1 Dotternhausens Matthias Mauz ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Foto: Kara

Mit dem SV Dotternhausen und FC Grosselfingen stehen sich am Samstag (15.30 Uhr) die momentan besten Zollern-Teams der Bezirksliga Staffel 1 gegenüber. Matthias Mauz vom SVD lobt seine Mannschaft.









Dotternhausens Spielertrainer Matthias Mauz kann sich noch gut an den 1. Spieltag erinnern. Zum Saisonauftakt unterlag seine Mannschaft dem FC Grosselfingen mit 1:2. Ein Tor von Mario Pflumm in der 90. Minute sorgte für die Entscheidung. „Wir haben also noch ein bisschen was gut zu machen“, so Mauz gegenüber unserer Redaktion.