Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die rot-weiße Talfahrt geht weiter

Nach der spektakulären 5:7-Niederlage im Nachholspiel gegen den FC Grosselfingen hatte Ebingens Spielertrainer Riccarde Spataro sein Amt niedergelegt. Den Horrorstart in die neue Saison hatte der 34-Jährige auf den nicht konkurrenzfähigen Kader zurückgeführt – und deshalb die Reißleine gezogen. Nach zwei Spielen mit Keeper Kevin Schopfer als Spataro-Ersatz lässt sich festhalten: Die erhoffte Wirkung hatte dieser Schritt bis dato nicht. Denn nach der 1:4-Pleite in Lauterbach verloren die Rot-Weißen nun auch zuhause gegen den SV Bubsheim deutlich mit 2:6. Zwölf Spiele, zwölf Niederlagen – die rote Laterne bleibt vorerst in Ebingen.

Doppelpack von Jan Ferdinand Ganz anders sieht es an der Tabellenspitze aus. Dort gaben sich die Spitzenteams aus Straßberg und Deißlingen/Lauffen auch an diesem Wochenende keine Blöße. Der TSV machte aus einem 1:2-Pausenrückstand gegen die SGM Bösigen II/Beffendorf – unter anderem dank eines Doppelpacks von Jan Ferdinand – noch einen 4:2-Auswärtssieg und bleibt damit Spitzenreiter. Doch die SGM bleibt den Straßbergern mit einem zeitgleichen 2:0-Erfolg gegen den Tabellenvierten aus Hardt/Lauterbach auf den Fersen. Und auch die drittplatzierte Spvgg Trossingen durfte sich – bereits zum achten Mal in dieser Saison – über drei Punkte freuen. Nach einem Doppelpack von Kamran Yahyaijan und einem Treffer von Aykut Tütüneken besiegte das Team von Cheftrainer John Müller den SV Winzeln mit 3:1.

Zehntes Saisontor für Kljajic

Neben den Trossingern gewann auch der SV Dotternhausen sein Spiel am Samstag. Mit seinem zehnten Saisontor schoss Anes Kljajic die Elf von Spielertrainer Mathias Mauz bereits in der siebten Minute zu einem 1:0-Heimsieg gegen die SGM Schramberg/Sulgen. Kljajics Ex-Club, der TSV Frommern, musste indes am Sonntag eine bittere 0:3-Pleite in Grosselfingen einstecken. Außerdem gewann der SV Kolbingen sein Auswärtsspiel beim TSV Laufen/Eyach mit 3:1 und schob sich so in der Tabelle an dem direkten Konkurrenten vorbei auf Rang 13.

Fünf Treffer von Akkaya und Nebrigic

Das wohl größte Erfolgserlebnis des Spieltags hatte der FC Hechingen, der nach nur zwei Punkten aus den vergangenen acht Spielen endlich wieder einen Sieg einfahren konnte. Obwohl die Hechinger beim Gastspiel in Wurmlingen in der Anfangsphase gleich zweimal in Rückstand gerieten, gewannen sie die Partie am Ende deutlich mit 6:2. Ein Doppelpack von Kaan Akkaya und ein Dreierpack von Ilija Nebrigic drehten die Partie nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand in eine komplett andere Richtung. Durch seinen vierten Saisonsieg verlässt der FCH die direkten Abstiegsplätze und ist nun Zwölfter.