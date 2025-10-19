Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die rot-weiße Talfahrt geht weiter

Auch nach der Trennung von Spielertrainer Riccardo Spataro geht die Misere in Ebingen weiter. Top-Teams geben sich keine Blöße. Hechingen gelingt der Befreiungsschlag.
Nach der spektakulären 5:7-Niederlage im Nachholspiel gegen den FC Grosselfingen hatte Ebingens Spielertrainer Riccarde Spataro sein Amt niedergelegt. Den Horrorstart in die neue Saison hatte der 34-Jährige auf den nicht konkurrenzfähigen Kader zurückgeführt – und deshalb die Reißleine gezogen. Nach zwei Spielen mit Keeper Kevin Schopfer als Spataro-Ersatz lässt sich festhalten: Die erhoffte Wirkung hatte dieser Schritt bis dato nicht. Denn nach der 1:4-Pleite in Lauterbach verloren die Rot-Weißen nun auch zuhause gegen den SV Bubsheim deutlich mit 2:6. Zwölf Spiele, zwölf Niederlagen – die rote Laterne bleibt vorerst in Ebingen.