Die SGM Gruol/Erlaheim empfängt am Samstagabend (17 Uhr) den TSV Trillfingen. Außerdem stehen weitere spannende Begegnungen an.

Am Samstagabend (17 Uhr) erwartet die Zuschauer ein Kracherduell auf dem Eichenberg. Die SGM Gruol/Erlaheim empfängt den TSV Trillfingen zu einem sehr spannenden Derby.

Der TSV aus Trillfingen steht momentan mit 38 Punkten auf Platz vier in der Tabelle. Die SGM besitzt die gleiche Anzahl an Punkten, steht aber auf Platz sechs und hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Aufgrund personeller Probleme wird es eine schwere Aufgabe für das Team von Trainer Jochen Gihr. Für das Spiel werden vermutlich drei von vier Innenverteidigern ausfallen, darunter auch Stammkraft Felix Dormeyer. Der einzige komplett fitte Innenverteidiger wird Tim Gihr sein. „Wir müssen dieses Spiel vermutlich defensiver angehen als sonst,“ so Gihr.

Tagesform entscheidet

Er erwartet trotz der Ausfälle ein sehr enges und umkämpftes Spiel. „Wir kennen die Mannschaft von Trillfingen mit am Besten aus der gesamten Liga. Viele Spieler haben schon in der Jugend miteinander gespielt, auch als ich die Mannschaft trainiert habe. Wir sind von der Leistung ziemlich auf einem Niveau. Es wird vermutlich die Tagesform in diesem Spiel entscheiden“, so der Coach der SGM, der sich auch des Öfteren mit dem Trillfinger Spielertrainer Fabian Singer über die Gegner in der Liga austauscht.

Mut machen dürfte der Mannschaft von Gihr auf jeden Fall die aktuelle Form, denn in den letzten vier Spielen konnte man zehn Punkte mitnehmen. Auch wenn das Spiel ein Derby ist, beide Mannschaften gewinnen wollen, und noch Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigen, sieht Gihr kein „vorentscheidendes Spiel“.

Beste Voraussetzungen

Wie viele Teams letztlich absteigen und welcher Platz für den direkten Klassenerhalt reicht, hängt auch von der Landesliga ab. „Die eigene Leistung hat Vorrang. Wir können die Leistung der Landesliga-Teams oder auch der anderen Teams in unserer Staffel nicht beeinflussen. Trotzdem schaut man natürlich interessiert darauf“, so Gihr.

Im Hinspiel behielten die Trillfinger mit 3:1 die Oberhand. Die Rahmenbedingungen für ein tolles Spiel sind jedenfalls gegeben. „Samstag, 17 Uhr, Derby und 23 Grad. Was gibt es Besseres?“, fragt Gihr abschließend.

Spannende Spiele

Ein weiteres sehr interessantes Duell ist das Spiel zwischen dem FV 08 Rottweil und der SGM Nusplingen/Obernheim. Beide Mannschaften sind sehr eng beieinander und kämpfen noch um den Abstieg beziehungsweise um die Relegation. Für Gruol/Erlaheim und Trillfingen ist auch das Duell zwischen dem SV Wurmlingen und dem FV Bisingen sehr interessant, da Wurmlingen punktgleich mit den beiden genannten Teams ist. Außerdem spielt der SV Bubsheim noch gegen den ebenfalls vom Abstieg bedrohten SV Rangendingen.

Außerdem empfängt Tabellenführer Deißlingen/Lauffen den FC Hardt, die Sportfreunde Bitz treffen auf Grün-Weiß Stetten und die SGM Schramberg/Sulgen will ihrer Favoritenrolle gegen den FSV Schwenningen gerecht werden.