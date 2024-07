1 Nusplingen/Obernheim und Rangendingen treffen am 1. Spieltag der neuen Saison aufeinander. Foto: Kara

Der Spielplan für die beiden Bezirksligen Schwarzwald/Zollern wurde am Dienstag veröffentlicht. So gibt es gleich zum Auftakt spannende Paarungen.









Erst Ende August ist es soweit, genauer gesagt am 25. August: Nun wissen aber alle Bezirksligisten aus Schwarzwald und Zollern, wie ihr Programm für diese Saison im Detail aussieht. So kommt es gleich zum Auftakt zu zahlreichen Duellen, die man so vorher in Pflichtspielen noch nicht gesehen hat.