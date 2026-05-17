Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Deißlingen/Lauffen gewinnt in Winzeln

In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern hat der SV Winzeln gut mit dem Tabellenführer, der SGM Deißlingen/Lauffen, mitgehalten. Am Ende siegte die SGM aber trotzdem mit 3:1.

„Sicherlich ist Deißlingen die bessere Mannschaft gewesen heute. Es wäre aber auf jeden Fall etwas mehr drin gewesen für uns heute,“ so Winzelns Spielertrainer Tobias Bea nach der Partie gegen den Tabellenführer. Sein Gegenüber Felix Schaplewski sagt: „Uns war bewusst, dass Winzeln kompakt steht und versucht die Räume eng zu machen.“

Früh übernahm die SGM Deißlingen/Lauffen das Kommando und erarbeitete sich einige Torchancen, die aber nicht unbedingt zwingend waren. Die erste gute Chance hatte der SVW in der 15. Minute. Den Abschluss von Niklas Sohmer aufs linke untere Eck parierte SGM-Keeper Niklas Uhl aber gut.

Im Aufbauspiel der SGM gab es immer mal wieder kleinere Ungenauigkeiten oder Fehlpässe, sodass auch Winzeln immer wieder in Richtung Tor kam. Wirklich hochkarätige Chancen gab es aber nicht. Eine der besten Gelegenheiten hatte der SVW in der 37. Minute, als eine Flanke durchrutschte an den zweiten Pfosten. Der flache Abschluss hatte dann aber zu wenig Risiko, sodass SGM-Torhüter Uhl den Ball festhielt.

Elfmeter vor der Halbzeit als Türöffner

Kurz darauf gab es einen Elfmeter für die SGM. Eine Flanke von Deißlingen/Lauffens Daniel Matt landete an der etwas ausgestreckten Hand eines SVW-Verteidigers. Den Strafstoß verwandelte SGM-Toptorjäger Robin Schumpp in der 40.Minute zum 1:0 für den Spitzenreiter. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit.

„Winzeln war auch immer wieder gefährlich mit Nadelstichen. Wichtig für uns war, dass wir dann noch das 1:0 gemacht haben durch den Elfmeter. Das war dann etwas der Türöffner. Für mich war das auch ein klares Handspiel,“ so Schaplewski.

Nach der Halbzeit wurde der Tabellenführer der Bezirksliga dann immer drückender und erarbeitete sich einige gute Chancen. Einige Male bewahrte SVW-Torwart Lennard Haller sein Team jedoch vor einem höheren Rückstand, und auch der Pfosten rettete einmal für Winzeln.

Rodrigo Vieira Silva braucht nur drei Minuten

In Minute 62 erhöhte die SGM dann aber doch auf 2:0. Einen Chipball in den Sechzehner von Matteo Stefania legte Schumpp ab auf den drei Minuten zuvor eingewechselten Rodrigo Vieira Silva, der den Ball überlegt rechts oben einschoss.

Daraufhin kam Winzeln öfter vors gegnerische Tor und traf in Minute 74 durch einen Heber von Niklas Sohmer über den herauskommenden Gästetorhüter, sogar noch die Latte. Zwei Minuten später kam es nach einem SVW-Freistoß aber zu einem Konter der Gäste, den Matt nach einem Steckpass von Schumpp in den Sechzehner zum 3:0 vollendete.

Damit war das Spiel entschieden. Bea sagt: „Die Gegentore waren ärgerlich. Zum Einen der berechtigte Handelfmeter. Und beim 2:0 war es aus unserer Sicht abseits. Wir hatten auch die Möglichkeiten in Führung zu gehen oder müssen das 2:1 machen, dann hätte es nochmal eklig werden können für Deißlingen. Die Kleinigkeiten haben heute nicht für uns gespielt, sondern eher für den Gegner, weshalb sie verdient gewonnen haben.“

In der Nachspielzeit erzielte Winzeln durch einen sehenswerten Volley von Simon Gaus aus 18 Metern zumindest noch den Ehrentreffer zum 3:1.

„Am Schluss geht es hin und her, aber bis zum 3:0 war es gut von uns gespielt und wir haben schöne Tore. Das 3:1 ist auch gerecht, Winzeln hatte nämlich auch ihre Chancen.“

Für die SGM Deißlingen/Lauffen steht am Freitag das Topspiel gegen den TSV Straßberg im Kampf um die Meisterschaft an. Schaplewski sagt dazu: „Es ist so etwas wie das Endspiel, wenn wir gewinnen hätten wir dann einen großen Schritt gemacht.“

Statistik zum Spiel

SV Winzeln: Haller – Albu (54. Michelfelder), S.Hess, Heim (63. M.Sohmer) , D.Gaus, N.Sohmer, L.Hess (69. Maier), S.Gaus, Schwenk, Ziegler, Hofgaertner.

SGM Deißlingen/Lauffen: Uhl – Roth, Schaplewski (77. Herzog) , Schumpp, Matt (80. Ehnis), Stefania, Lambrecht, Bögelspacher (59. Ro. Vieira Silva), Irion (59. Ritzel) , Weiß, Re. Vieira Silva.

Tore: 0:1 Robin Schumpp (40.), 0:2 Rodrigo Vieira Silva (62.), 0:3 Daniel Matt (76.), 1:3 Simon Gaus 92.)

Schiedsrichter: Achim Pockrandt (SG Nonnenweier-Allmannsweier).