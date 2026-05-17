Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Deißlingen/Lauffen gewinnt in Winzeln

In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern hat der SV Winzeln gut mit dem Tabellenführer, der SGM Deißlingen/Lauffen, mitgehalten. Am Ende siegte die SGM aber trotzdem mit 3:1.
„Sicherlich ist Deißlingen die bessere Mannschaft gewesen heute. Es wäre aber auf jeden Fall etwas mehr drin gewesen für uns heute,“ so Winzelns Spielertrainer Tobias Bea nach der Partie gegen den Tabellenführer. Sein Gegenüber Felix Schaplewski sagt: „Uns war bewusst, dass Winzeln kompakt steht und versucht die Räume eng zu machen.“