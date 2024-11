1 Spielertrainer Marius Stehle (Mitte) und der SV Heiligenzimmern erlebten gegen Bochingen ein ganz bitteres Unentschieden. Foto: Kara

Die Vorrunde in den Bezirksligen ist fast abgeschlossen – manches Team erlebte ein bitteres Wochenende. Außerdem gibt es den ersten Trainerwechsel der Saison, und zwar bei der FSV Schwenningen.









Am kommenden Wochenende steht bereits der letzte Spieltag der Vorrunde an – 50 Prozent der außergewöhnlichen Saison sind in den Bezirksligen Zollern/Schwarzwald also fast schon vorbei. Wir blicken auf den 12. Spieltag zurück.