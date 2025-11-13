Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Brisantes Aufsteigerduell in Ebingen

Am 16.Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern trifft die noch ungeschlagene SGM Deißlingen/Lauffen auf den SV Kolbingen – auf Grosselfingen wartet ein „bekannter Gegner“.
Die beiden Bezirksliga-Topteams sind am Wochenende wieder gefordert. Der Zweitplatzierte TSV Straßberg tritt bei der SGM Gruol/Erlaheim an, die jetzt drei Punkte aus dem abgebrochenen Spiel gegen Bubsheim zugesprochen bekam. Der Tabellenführer aus Deißlingen/Lauffen trifft zuhause auf den SV Kolbingen, der zuletzt 1:1-Unentschieden gegen den FV Rot-Weiß Ebingen spielte.