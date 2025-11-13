Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Brisantes Aufsteigerduell in Ebingen

Am 16.Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern trifft die noch ungeschlagene SGM Deißlingen/Lauffen auf den SV Kolbingen – auf Grosselfingen wartet ein „bekannter Gegner“.

Die beiden Bezirksliga-Topteams sind am Wochenende wieder gefordert. Der Zweitplatzierte TSV Straßberg tritt bei der SGM Gruol/Erlaheim an, die jetzt drei Punkte aus dem abgebrochenen Spiel gegen Bubsheim zugesprochen bekam. Der Tabellenführer aus Deißlingen/Lauffen trifft zuhause auf den SV Kolbingen, der zuletzt 1:1-Unentschieden gegen den FV Rot-Weiß Ebingen spielte.

Ebingen, für die es gleichzeitig der erste Punkt war, trifft am Wochenende auf den FC Hechingen. Matthias Zahn, Vorstand Sport beim FCH, sagt zu der Partie am Sonntag: „Wir kennen Ebingen aus jahrelangen Duellen gut und sind ja auch zusammen aus der Bezirksliga abgestiegen. Wenn wir nicht in der gleichen Liga sind, machen wir im Winter eigentlich immer ein Testspiel gegeneinander.“

Zur bisherigen Saison sagt Zahn weiter: „Wir sind noch etwas hinter den Erwartungen, aber es war klar, dass die Liga nicht einfach wird. Und wenn du jedes zweite Spiel nicht mit elf Mann beendest und deine nominell besten Offensivspieler bisher nur ein Drittel der Zeit auf dem Platz waren, dann wird es natürlich schwer.“ Zuletzt siegte der FCH knapp und überraschend bei der nun viertplatzierten SpVgg Trossingen.

Trossingen im Pokal weiter

Diese gewann am Mittwochabend ihr Pokalspiel gegen die SGM Nusplingen/Obernheim im dramatischen Elfmeterschießen und trifft in der Liga nun auf die SGM 08 Schramberg/Sulgen. Die SGM ist aktuell Vorletzter und verlor das Kellerduell gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf zuletzt knapp.

In Bösingen spielt der FC Grosselfingen. Mit einem Sieg könnte der FCG sich erstmal weiter Luft vor den Abstiegsrängen verschaffen. Spielertrainer Fabio Pflumm sagt: „Sie sind ein sehr unangenehmer Gegner, wir kennen sie aus der letztjährigen Runde. Sie sind kampfstark und kommen aus einer guten Defensivarbeit über Umschaltmomente und Standards. Wir stellen uns darauf ein und es gilt für uns, dass wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, da ich uns in einigen Bereichen überlegen sehe. Es wird kein Selbstläufer, aber wir sind bereit nach der Niederlage wieder in die Erfolgsspur zurück zu kommen.“

Zollernduell in Laufen

Mit der Niederlage meint Pflumm jene aus der vergangenen Woche beim TSV Laufen/Eyach (0:1). Nun trifft Laufen/Eyach im Zollernduell auf den SV Dotternhausen, der in der vergangenen Woche ebenfalls drei Punkte gegen den SV Wurmlingen holte, und somit aktuell auf Rang sechs steht.

Der SVW trifft nun auf den TSV Frommern. Letzte Woche verlor das Team von Lukas Foelsch 1:2 bei der SGM Hardt/Lauterbach. Die SGM spielt am Sonntag gegen den SV Bubsheim und möchte mit einem „Dreier“ weiter vorne dran bleiben sowie den dritten Platz hinter Straßberg und Deißlingen/Lauffen festigen.