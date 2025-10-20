Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Acht Tore in Wurmlingen, aber keine im Haigerloch-Derby

In Abwesenheit von Spielertrainer Joso Zupan gelang dem FC Hechingen der Befreiungsschlag in Wurmlingen. Zwischen Trillfingen und Gruol/Erlaheim gab es hingegen zurecht keinen Sieger.

Sechs Niederlagen und zwei Unentschieden in den vergangenen acht Ligaspielen, dazu das Aus im Bezirkspokal nach Elfmeterschießen gegen den SV Seitingen-Oberflacht – der Druck im Lager des FC Hechingen war vor dem Gastspiel in Wurmlingen am Sonntag deutlich zu spüren. „Nach diesen neun Pflichtspielen hat der Sieg natürlich richtig gut getan“, gibt Jovan Djermanovic einen Einblick in seine Gefühlswelt nach dem 6:2-Befreiungsschlag. Die Hechinger erhoffen sich von diesem Spiel nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch den nötigen Rückenwind für die kommenden Aufgaben.

In Abwesenheit von Joso Zupan, der seinen Sohn zu einem Turnier mit der U13 des VfB Stuttgart nach Kroatien begleitete, stand Co-Trainer Djermanovic hauptverantwortlich an der Seitenlinie – und sah eine gute Leistung seiner Mannschaft: „In den ersten 15 bis 20 Minuten waren wir noch verunsichert, aber ich denke, das ist nach den letzten Wochen verständlich. Aber ab dem 2:2 hatten wir das Spiel unter Kontrolle. Kaan Akkaya kam zurück von seiner Sperre und war richtig stark. Bei Ilija Nebrigic ist mit dem Dreierpack der Knoten geplatzt. Am Ende war der Sieg auch in der Höhe verdient", so das Fazit des 24-Jährigen.

Leistungsgerechtes Remis

Mit dem Duell gegen einen direkten Kontrahenten, den TSV Laufen/Eyach, hat der FCH am kommenden Sonntag nun direkt das nächste wichtige Spiel vor der Brust. Gleiches gilt für den TSV Trillfingen und die SGM Gruol/Erlaheim. Die beiden Tabellennachbarn trennten sich am Samstag im direkten Duell mit einem torlosen Remis und sind nun jeweils auswärts gefragt. Die SGM ist zu Gast beim Tabellenvierten in Lauterbach und die Trillfinger müssen beim TSV Frommern antreten. Nach der Partie waren sich beide Trainer einig, dass die Punkteteilung im Haigerlocher Derby leistungsgerecht war. „Das 0:0 geht völlig in Ordnung. Gegen den zweitbesten Sturm der Liga kein Gegentor zu bekommen, ist auch was wert“, meinte SGM-Trainer Jochen Gihr. Sein Pendant auf der anderen Seite, Trillfingens Spielertrainer Fabian Singer, ergänzte: „Beide Mannschaften sind hinten relativ gut gestanden. Viel hat sich im Mittelfeld abgespielt. Wir hatten uns mehr vorgenommen, aber letztendlich müssen wir mit dem Punkt dann auch leben.“