Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Acht Tore in Wurmlingen, aber keine im Haigerloch-Derby

In Abwesenheit von Spielertrainer Joso Zupan gelang dem FC Hechingen der Befreiungsschlag in Wurmlingen. Zwischen Trillfingen und Gruol/Erlaheim gab es hingegen zurecht keinen Sieger.
Sechs Niederlagen und zwei Unentschieden in den vergangenen acht Ligaspielen, dazu das Aus im Bezirkspokal nach Elfmeterschießen gegen den SV Seitingen-Oberflacht – der Druck im Lager des FC Hechingen war vor dem Gastspiel in Wurmlingen am Sonntag deutlich zu spüren. „Nach diesen neun Pflichtspielen hat der Sieg natürlich richtig gut getan“, gibt Jovan Djermanovic einen Einblick in seine Gefühlswelt nach dem 6:2-Befreiungsschlag. Die Hechinger erhoffen sich von diesem Spiel nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch den nötigen Rückenwind für die kommenden Aufgaben.