Unter der Woche stehen nochmals packende Duelle in den Bezirksligen an.

Am Donnerstagabend stehen drei Nachholspiele in den beiden Bezirksligen Schwarzwald/Zollern an. Dort geht es für die vier antretenden Zollern-Teams um sehr viel. Alle Clubs kämpfen momentan um den Abstieg.

In Bezirksliga Staffel I sind zwei Partien angesetzt. Der in der Rückrunde verbesserte SV Heiligenzimmern trifft um 17.45 Uhr auf die ebenfalls vom Abstieg bedrohte Mannschaft aus Waldmössingen. Dies ist wohl die letzte Chance für das Team von Trainer Marius Stehle, um nochmals an den Gegner heranzurücken und im Abstiegskampf Hoffnung aufkeimen zu lassen. In einem weiteren Spiel, welches um 19 beginnt, stehen sich der FC Grosselfingen und Tabellenführer VfL Mühlheim gegenüber. Für die Grosselfinger ist das Spiel ebenfalls enorm wichtig, da das Team auch noch um den Klassenerhalt kämpft. Die noch ungeschlagenen Mühlheimer könnten ihren Vorsprung auf acht Punkte ausbauen.

Lesen Sie auch

Letzte Chance für Bisingen?

In Staffel II steht ein Kellerduell an. Es spielt der Elfte FV Bisingen gegen den Zehnten, die SGM Nusplingen/Obernheim. Obwohl die Mannschaften tabellarisch direkte Verfolger sind, trennen sie zwölf Zähler. Eines haben die beiden Mannschaften dennoch gemeinsam, sie sind abstiegsgefährdet. Bei einem Punktverlust des von Pietro Fiorenza trainierten FVB ist der Abstieg wahrscheinlich besiegelt. Ein wenig Hoffnung verbreitet der Spielertrainer selbst, der in der letzten Partie einen Hattrick geschnürt hat. Die Defensive hingegen hat beim 4:4 gegen den FSV Schwenningen zu Wünschen übrig gelassen. Die SGM würde mit einem Auswärtserfolg bis auf einen Punkt an den FV 08 Rottweil (7. Platz) heranrücken).