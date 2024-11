FSV Schwenningen kämpft am Ende vergebens

1 Wann kann die FSV wieder mal einen Sieg bejubeln? Foto: Wittmann

Die FSV Schwenningen konnte auch zum Rückrundenauftakt keinen Sieg feiern. Die Personalsituation ist auch in Wurmlingen angespannt.









SV Wurmlingen – FSV Schwenningen 4:2 (3:1). Die Gäste begannen am Sonntagnachmittag bei ordentlichen Bedingungen stark. Ali Moheb-Ali markierte bereits nach neun Minuten die Schwenninger Führung. Wurmlingen fand erst allmählich in die Partie. In der 28. Minute gelang Tom Schmid der Ausgleichstreffer.