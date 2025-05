1 Die SGM Gruol/Erlaheim verabschiedet sich mit einem 5:3-Sieg. Foto: Kara Nach dem 0:2 im Hinspiel reicht dem TSV Trillfingen im Rückspiel ein 3:2 nicht. Der FC Grosselfingen sichert sich Platz neun.







Die Entscheidungsspiele gingen in die nächste Runde. Allgemein ist es ja so, dass alle Plätze in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern ausgespielt werden. Jeweils ein Team aus Staffel 1 trifft auf sein Pendant aus Staffel 2. So spielen die SGM Deißlingen/Lauffen und der Vfl Mühlheim in zwei Spielen um die Meisterschaft. Das Hinspiel findet am Sonntag statt.