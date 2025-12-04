Bezirksliga Schwarzwald: Winterlandschaften und freie Plätze – letzter Spieltag vor der Pause

Am offiziell letzten Spieltag vor der Winterpause stehen von den sieben angesetzten Begegnungen – wie am letzten Wochenende – zwei auf der Kippe.
Bezirksliga: Die kalten Temperaturen dürften in Neukirch bei der Eintracht das Derby gegen den FC 07 Furtwangen kaum zur Austragung kommen lassen. Trainer Luca Crudo bestätigte, „dass wir noch gut zehn bis fünfzehn Zentimeter gefrorenen Schnee und darunter Eis auf dem Platz haben. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass bis Sonntag alles weg sein soll. Wenn man die Gesundheit der Spieler mit bedenkt und dass es in einem Lokalkampf richtig zur Sache geht, sollte man so eine Partie lieber im neuen Jahr austragen.“