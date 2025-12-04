Bezirksliga Schwarzwald: Winterlandschaften und freie Plätze – letzter Spieltag vor der Pause

Am offiziell letzten Spieltag vor der Winterpause stehen von den sieben angesetzten Begegnungen – wie am letzten Wochenende – zwei auf der Kippe.

Bezirksliga: Die kalten Temperaturen dürften in Neukirch bei der Eintracht das Derby gegen den FC 07 Furtwangen kaum zur Austragung kommen lassen. Trainer Luca Crudo bestätigte, „dass wir noch gut zehn bis fünfzehn Zentimeter gefrorenen Schnee und darunter Eis auf dem Platz haben. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass bis Sonntag alles weg sein soll. Wenn man die Gesundheit der Spieler mit bedenkt und dass es in einem Lokalkampf richtig zur Sache geht, sollte man so eine Partie lieber im neuen Jahr austragen.“

Winterlandschaften in Schonach und Schönwald Nicht viel besser sieht es für die Schwarzwald-Union gegen den FV Tennenbronn aus. Trainingsbilder Anfang der Woche zeigten in Schönwald eine Winterlandschaft auf dem Platz, in Schonach ist es nicht viel anders.

Hier hatte Luca Crudo ebenfalls einen Blick auf den Platz werfen können, „weil einer meiner Spieler, den ich in Schonach besucht habe, von seiner Wohnung aus auf den Kunstrasen blicken kann und dort lag ebenfalls noch Schnee.“

Der Fußballplatz in Neukirch ist von mehreren Zentimetern Schnee und Eis bedeckt. Foto: Rohde

Für die anderen sechs Partien gilt: Platz frei, durchziehen und dann ab in die Winterpause. Gutmadingen und Hondingen spielten schon letzte Woche auf Rasen. In Dauchingen, Löffingen, Geisingen und Marbach mit dem Derby und Spitzenspiel gegen Brigachtal waren die Kunstrasenplätze frei.