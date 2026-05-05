Bezirksliga Schwarzwald: Was der Kampf um den Klassenerhalt mit den Nervenkostümen anstellt

Die Bezirksliga-Saison biegt in ihre heiße Phase ein. Wie die Trainer Luca Crudo und Mario Ketterer die Ist-Situation sehen. Der FC Furtwangen will am Mittwochabend weiterjubeln.
Sechs Spieltage vor dem Saisonende ist der Abstiegskampf in der Bezirksliga nicht mehr an Spannung zu überbieten. Den Tabellenachten trennen von Platz 14 nur drei Punkte. Neun Mannschaften müssen weiter um den Klassenerhalt zittern. Jedes Wochenende läuft ein Kellerduell. Stress für die Trainer, Druck für die Spieler, Anspannung bei den Fans und bei den Vereinsfunktionären. Wo landet mein Team am Ende der Saison?