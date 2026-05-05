Bezirksliga Schwarzwald: Was der Kampf um den Klassenerhalt mit den Nervenkostümen anstellt

Die Bezirksliga-Saison biegt in ihre heiße Phase ein. Wie die Trainer Luca Crudo und Mario Ketterer die Ist-Situation sehen. Der FC Furtwangen will am Mittwochabend weiterjubeln.

Sechs Spieltage vor dem Saisonende ist der Abstiegskampf in der Bezirksliga nicht mehr an Spannung zu überbieten. Den Tabellenachten trennen von Platz 14 nur drei Punkte. Neun Mannschaften müssen weiter um den Klassenerhalt zittern. Jedes Wochenende läuft ein Kellerduell. Stress für die Trainer, Druck für die Spieler, Anspannung bei den Fans und bei den Vereinsfunktionären. Wo landet mein Team am Ende der Saison?

Luca Crudo, Trainer der SG Eintracht Neukirch-Gütenbach (13./27), verlor mit seinem Team am Sonntag in Schonach vor 450 Fans gegen die Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach mit 1:3.

Die Unioner um Trainer Mario Ketterer kletterten mit 29 Punkten auf den zehnten Platz hoch. Dieses Tabellenbild kann sich jedoch am kommenden Wochenende wieder ändern. Luca Crudo betont: „Es bleibt bis zum Ende spannend. Wir hoffen, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“

Mario Ketterer pflichtet ihm bei. „Es bleibt im Kampf um den Klassenerhalt offen. Erst am Ende wird man sehen, welche Mannschaft es schafft.“

Außerdem ist die Anzahl der Absteiger der Bezirksliga davon abhängig, ob der FC Neustadt aus der Landesliga in die Bezirksliga absteigt und ob der Vizemeister über die Relegation den Sprung in die Landesliga schafft.

Die Spiele am Mittwochabend

Bezirksliga: FC 07 Furtwangen – SV Geisingen (Mittwoch, 19 Uhr). Die Bregstädter (2./55) wollen mit einem weiteren Sieg in ihrer vierten englischen Woche in Folge und nach sieben Spielen ohne Niederlage ihre Form in Richtung Aufstiegsspiele halten. Aktuell 14 Zähler bedeuten vor Tennenbronn (3.) einen großen Vorsprung.

Geisingen hingegen steht nach dem Trainerwechsel weiterhin im Tabellenkeller und braucht zu den 27 Punkten dringend Zuwachs. Es könnte bis zu vier Absteiger geben. Die Geisinger sollten deshalb am Mittwoch im Bregstadion nicht leer ausgehen.

Heinz Jäger

Inzwischen haben die in Geisingen vor Wochenfrist entlassenen Trainer Heinz Jäger und Jens Kübler einen neuen Job gefunden. Am 1. Juli übernimmt das Trainerduo beim württembergischen Bezirksligisten SV Wurmlingen.

Kreisliga B Staffel 2

FC Reiselfingen – SV Mundelfingen (Mittwoch, 19 Uhr). Der Tabellenführer aus Mundelfingen (41 Punkte) kann mit einem Sieg beim Vorletzten seinen Vorsprung vor seinen Verfolgern SG Oberbaldingen/Öfingen, SV Döggingen und SV Göschweiler (jeweils alle 37 Zähler) auf sieben Punkte vergrößern und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft schaffen.