Bezirksliga Schwarzwald: Showdown - sieben Teams zittern am letzten Spieltag der Saison

Vor dem 30. und letzten Spieltag steht der dritte Absteiger immer noch nicht fest. Sieben Mannschaften kann es theoretisch erwischen.
BEZIRKSLIGA Am Sonntag staunten die Trainer der Bezirksligisten allerorts nicht schlecht: „Es ist wieder nichts entschieden, immer noch alles offen. Es geht noch eine weitere Woche weiter", so der Tenor. Luca Crudo von der Eintracht Neukirch-Gütenbach fühlt sich in Sachen Abstiegskampf bestätigt: „Ich habe ja vor sechs, sieben Wochen schon gesagt, dass es in dieser Runde bis zum letzten Spieltag geht."