Bezirksliga Schwarzwald: Showdown - sieben Teams zittern am letzten Spieltag der Saison

Vor dem 30. und letzten Spieltag steht der dritte Absteiger immer noch nicht fest. Sieben Mannschaften kann es theoretisch erwischen.

BEZIRKSLIGA Am Sonntag staunten die Trainer der Bezirksligisten allerorts nicht schlecht: „Es ist wieder nichts entschieden, immer noch alles offen. Es geht noch eine weitere Woche weiter", so der Tenor. Luca Crudo von der Eintracht Neukirch-Gütenbach fühlt sich in Sachen Abstiegskampf bestätigt: „Ich habe ja vor sechs, sieben Wochen schon gesagt, dass es in dieser Runde bis zum letzten Spieltag geht."

Die Premiere In der Tat: So etwas gab es seit 1978 in 48 Jahren noch nicht. Sieben Mannschaften könnte es in Sachen Abstieg noch erwischen. Max Rosentreter von der DJK Donaueschingen (8.) kann dagegen nach dem 1:1 beim SV Geisingen durchatmen. 37 Punkte gegenüber den Geisingern (34/14.) sind zwar aufzuholen, doch das Torverhältnis ist um 22 Tore besser. „Da passiert nichts mehr", ist sich der DJK-Coach sicher. Deshalb wurde nach Spielschluss auch erleichtert gefeiert.

Die Ausgangslage

Verrückte Dinge und unerwartete Ergebnisse gibt es immer wieder. Doch für das 8:2 der Eintracht gegen Schlusslicht VfB Villingen brauchte es, so Luca Crudo, „schon ein Alles oder Nichts-Risiko. Mit unseren sechs Stürmern gab es nur eine Richtung – nach vorne. Jetzt müssen wir am letzten Spieltag in Hinterzarten gewinnen", hat sein Team (Tore - 14) - wie Geisingen (- 19) und Riedöschingen/Hondingen - (-10) - jeweils 34 Zähler auf dem Konto.

Gefährlich kann es nun noch nach zwei 0:2-Heimniederlagen für die Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach (35/-15), nach zwei 0:0 für den Tus Bonndorf (36/-3) sowie die zuletzt mit vier Zählern am erfolgreichsten agierende SG Dauchingen/Weilersbach (37/-16) werden.

Der letzte Spieltag

Bonndorf trifft am 13. Juni im „Endspiel" auf die SG Riedöschingen/Hondingen, die DJK Donaueschingen erwartet Verfolger Union. Dauchingen/Weilersbach muss zum VfB Villingen, Geisingen zum FV Tennenbronn und die Eintracht eben zum B500-Derby nach Hinterzarten.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 BSV 07 Schwenningen mit starker Rückrunde Der BSV 07 Schwenningen siegt am letzten Spieltag mit 1:0 gegen den SV Nehren und belegt Rang acht. Vor allem in der Rückrunde liefern die Schwenninger stark ab.

Einen wird es am Ende erwischen – dieses Team ist dann jedoch noch nicht abgestiegen, sondern muss weitere zwei Wochen zittern und dem FC 07 Furtwangen die Daumen für den Landesliga-Aufstieg in der Relegation drücken.