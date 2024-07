1 Die SG Kirchen-Hausen sieht sich gerüstet: Cheftrainer Berkay Cakici, Louis Geißer Attila Yüce, Nick Eberhardt, Bastian Bucher, Co-Trainer Fatih Avci (hinten von links), Olaf Wehinger und Timo Eisele (vorne). Es fehlt: David Fluck. Foto: Herrmann

Die Teams vor der neuen Saison (3): Für den letztjährigen Aufsteiger SG Kirchen-Hausen ist in der Bezirksliga-Saison 2024/25 erneut der Klassenerhalt das oberste Ziel.









Spielertrainer Berkay Cakici, der mit der SG Kirchen-Hausen in seine sechste Saison geht, sieht seine etwas veränderte Truppe vor allem in der Breite gut aufgestellt. „Wir wollen so früh wie möglich mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben“, glaubt er an sein Team.