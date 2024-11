1 Alle vier Tennenbronner Torschützen im Jubelpulk vereint: In dieser Szene freuen sich Yannick Richter (links), Zoran Kokolanski (verdeckt), Stefan Schanz und Kapitän Justin Stoll über einen Treffer des Tabellenführers in Dauchingen. Foto: Holger Rohde

Der Tabellenführer gewinnt nach 97 aufregenden Minuten mit 4:3 bei der SG Dauchingen. Ein umstrittener Elfmeter sorgt in der Nachspielzeit für die Entscheidung.









Bezirksliga, Topspiel: SG Dauchingen/Weilersbach – FV Tennenbronn 3:4 (1:1). Das Topspiel hielt alles, was es versprochen hatte: Spannung, Offensivfußball und jede Menge Tore. Beide Mannschaften hatten jeweils starke Phasen, in denen sie überlegen waren. Am Ende konnten die Tennebronner als glückliche Sieger den Platz verlassen.