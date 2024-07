Bezirksliga Schwarzwald SBFV: Die SG Riedöschingen/Hondingen setzt auf Konstanz

1 Die SG Riedöschingen/Hondingen hofft mit talentierten Neuzugängen auf den erneuten Klassenerhalt: Robert Kremer (sportliche Leitung, oben von links), Fabio Berrer (Co-Trainer), Florian Vid, Patrick Zeller, Chefcoach Carmine Italiano, Max Scheyer (unten von links), Sven Vid und Yannick Armbruster. Es fehlt Justin Rieger. Foto: Hans Herrmann

Die Teams vor der neuen Saison (4): Die SG Riedöschingen/Hondingen hat auch im schwierigen zweiten Bezirksliga-Jahr die Klasse mit Bravour gehalten. In der Saison 2024/25 steht das Ziel Klassenerhalt wieder an oberster Stelle.









„Trotz Rang zehn mussten wir in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt kämpfen. Wir haben es im Endspurt mit viel Einsatz geschafft“, sah Trainer Carmine Italiano sein Team im Soll. Mit einem stark verjüngten Kader will die SG in der Bezirksliga nun weiter auf Kurs bleiben. „Wir wünschen uns nicht wieder eine Zittersaison, sondern wollen die Liga frühzeitig sichern“, hofft er auf ruhigeres Fahrwasser.