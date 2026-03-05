Bezirksliga Schwarzwald: Nach dem Comer See ist vor dem B500-Derby – Aufsteiger müssen nachsitzen

Die Bezirksliga-Aufsteiger Union und Eintracht bestreiten am Sonntag Nachholspiele. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Bezirksliga SBFV: SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach – DJK Donaueschingen (Sonntag, 14.30 Uhr in Schönwald). Abstiegskampf pur steckt in diesem Duell Auf- gegen Absteiger. Die Allmendshofener stehen mit dem Rücken zur Wand, brauchen einen Sieg für den Anschluss. Trainer Christian Leda hatte einige Abgänge in der Winterpause – wie Marko Matosevic (FC Kappel). In Buchenbach gab es ein Trainingslager. Die letzten sechs Spiele vor der Winterpause gingen alle verloren.

Dagegen sind Mario Ketterer und Manuel Passarella mit der Union trotz extrem vieler Ausfälle glimpflich durch die Hinserie gekommen. Vor allem die Rückkehr von Kapitän Dominik Wölfle und von Farin Wehrle ist erfreulich. „Natürlich wollen wir mit einem Sieg in die englische Woche starten, da es am 11. März gleich gegen Tennenbronn weitergeht.“

SG EINTRACHT Neukirch-Gütenbach – SV Hinterzarten (Sonntag, 14.30 Uhr, in Neukirch). Im B500-Derby vor wohl vielen Fans treffen zwei Teams auseinander, die vor der Winterpause in guter Verfassung waren. Den Zehnten und den Dritten trennen allerdings zwölf Punkte. Der Grund: Luca Crudo und seine Eintracht kamen spät in die Gänge, verloren jedoch nur eines der letzten acht Spiele. „Daran wollen wir natürlich anknüpfen.“

Daheim ist die Elf seit vier Spielen unbesiegt. Zur Vorbereitung ging es in der vergangenen Woche ins Trainingslager an den Comer See.

Beim HSV läuft es sensationell – vier Punkte Abstand zum FC Furtwangen eröffnen alle Chancen in Richtung Relegation. Das Trainerduo Mike Ketterer/Lars Mundinger gewann die letzten vier Ligaspiele, drei davon auswärts.