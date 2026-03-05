Bezirksliga Schwarzwald: Nach dem Comer See ist vor dem B500-Derby – Aufsteiger müssen nachsitzen

Die Bezirksliga-Aufsteiger Union und Eintracht bestreiten am Sonntag Nachholspiele. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.
Bezirksliga SBFV: SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach – DJK Donaueschingen (Sonntag, 14.30 Uhr in Schönwald). Abstiegskampf pur steckt in diesem Duell Auf- gegen Absteiger. Die Allmendshofener stehen mit dem Rücken zur Wand, brauchen einen Sieg für den Anschluss. Trainer Christian Leda hatte einige Abgänge in der Winterpause – wie Marko Matosevic (FC Kappel). In Buchenbach gab es ein Trainingslager. Die letzten sechs Spiele vor der Winterpause gingen alle verloren.