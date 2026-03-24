Bezirksliga Schwarzwald: Manuel Passarella sorgt für Gänsehaut-Moment in der Nachspielzeit

Manuel Passarella köpft seine Union nach 1:3-Rückstand im Kellerduell gegen den VfB Villingen in der Nachspielzeit noch zum 5:4-Sieg. Für den Matchwinner hat das mit Glück wenig zu tun.

Bezirksliga: Sie haben es schon wieder getan: Die Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach hat zum dritten Mal in neun Monaten ein Spiel aus dem Feuer gerissen – wie am Sonntag beim 5:4-Sieg gegen den VfB Villingen nach einem 1:3-Rückstand. Am 26. Oktober war dieses Kunststück gegen die SG Dauchingen/Weilersbach (ebenfalls 5:4) sogar nach einem 0:3 gelungen. Und beim Relegationsfinale am 18. Juni 2025 gewann Union nach 1:2-Rückstand in Unterzahl in der Verlängerung gegen die SG Riedböhringen/Fützen mit 3:2 – jedes Mal in Schönwald.

Der magische Moment Kameraschwenk zurück auf den 22. März gegen 17.10 Uhr: Manuel Passarella schildert den magischen Moment. Nach zuvor drei Niederlagen „hatten wir uns gegen den VfB Villingen sehr viel vorgenommen, gehen mit 1:0 in Führung und hatten einen Wow-Effekt. Doch plötzlich liegst du durch einen Elfmeter nach der Pause mit 1:3 hinten“, schildert der Spieler-Co-Trainer die Momente. „Ich muss aber sagen, es war toll und stark, wie die Jungs zurückgekommen sind. Keiner hat den Kopf hängen lassen, keiner hat sich aufgegeben. Die Moral, die Einstellung und der Wille stimmten. Auf dem Spielfeld haben sich alle gesagt, dass wir dieses Spiel noch gewinnen!“

Gesagt getan: Es kommt nicht von ungefähr bei den Unionern. „Es liegt an der Mentalität. Und an Mario Ketterer. Unser Coach hat viel Erfahrung, er stellt uns mental top ein“, waren die Duelle mit dem VfB schon in der Vergangenheit immer wieder emotional.

In der Nachspielzeit eskalierte das Kellerduell dann komplett: Zwei Platzverweise für Villingen, ein letzter Union-Freistoß in Überzahl und Passarella traf zum 5:4-Siegtreffer. „Wahnsinn, der Ball kam hoch herein, Adem Sari kam nicht richtig hin und verlängerte ihn zu mir. Ich hab es förmlich gerochen und über den Torwart hinweg ins Netz geköpft. Der Jubel mit den Fans danach war toll. Es war ein schönes Gefühl, so ein Tor für die Mannschaft zu erzielen“, hatte der Matchwinner einen schlitzohrigen Gänsehautmoment.

SG Wolterdingen-Tannheim

Die 1:3-Niederlage bei der SG Dauchingen/Weilersbach und die Punktgewinne von drei anderen Kellerkindern lassen beim Tabellenletzten SG Wolterdingen-Tannheim (8 Punkte) 13 Spiele vor Rundenende die Alarmglocken schrillen: Langsam wird der Abstand zum rettenden Ufer immer größer.

„Es wird nicht einfach, jedoch ist noch nichts verloren. Wir geben da in keinem Fall schon auf“, bleibt Trainer Enrique Blanco optimistisch. Er hat insofern allen Grund dazu, weil sein Team noch gegen die aktuell fünf direkt vor ihm platzierten Mannschaften spielt. „Da hat man alle Möglichkeiten, es selbst in der Hand. Wenn wir daraus nichts machen und es nicht reicht, dann ist es so. Dann müssen wir nach vorne schauen und uns weiterentwickeln. Der Trend ist wirklich positiv. Ich habe verlängert, weil es mir unheimlich Spaß macht – trotz der Roten Laterne.“

Am 15. April spielen die Blanco-Schützlinge außerdem noch im Bezirkspokal-Viertelfinale beim FC Kappel. „Darauf freuen wir uns. Der Cup ist immer ein toller Wettbewerb. Für unsere Vereine ist dies in jedem Fall ein Highlight, da wären wir natürlich gerne beim Finale am 4. Juni in Königsfeld dabei.“ Der Coach gewann den Bezirkspokal mit dem FC Tannheim schon einmal 2012.

Nachholspiel

FC 07 Furtwangen – SG Dauchingen/Weilersbach (Mittwoch, 19.30 Uhr). Als Außenseiter fährt die SG zum Tabellenzweiten. Beide Teams gewannen ihr letztes Spiel mehr schlecht als recht. Nun steht der Gastgeber unter Zugzwang: Zwei Spiele weniger als Spitzenreiter FC Gutmadingen – neun Punkte Rückstand. In Richtung Meisterschaft geht für Furtwangen noch etwas. Zudem gilt es, den Relegationsplatz gegenüber dem Verfolgertrio (aktuell fünf bis sieben Zähler) auszubauen.

Personell fehlten beim 2:0 in Riedöschingen Torjäger Florian Kaltenbach, Langzeitausfall-Neuzugang Kamran Yahyaijan, sowie mehrer weitere Akteure.