Bezirksliga Schwarzwald: Manuel Passarella sorgt für Gänsehaut-Moment in der Nachspielzeit

Manuel Passarella köpft seine Union nach 1:3-Rückstand im Kellerduell gegen den VfB Villingen in der Nachspielzeit noch zum 5:4-Sieg. Für den Matchwinner hat das mit Glück wenig zu tun.
Bezirksliga: Sie haben es schon wieder getan: Die Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach hat zum dritten Mal in neun Monaten ein Spiel aus dem Feuer gerissen – wie am Sonntag beim 5:4-Sieg gegen den VfB Villingen nach einem 1:3-Rückstand. Am 26. Oktober war dieses Kunststück gegen die SG Dauchingen/Weilersbach (ebenfalls 5:4) sogar nach einem 0:3 gelungen. Und beim Relegationsfinale am 18. Juni 2025 gewann Union nach 1:2-Rückstand in Unterzahl in der Verlängerung gegen die SG Riedböhringen/Fützen mit 3:2 – jedes Mal in Schönwald.