Bezirksliga Schwarzwald: Kommt der FC Furtwangen Liga-Krösus FC Gutmadingen doch noch näher?

In dieser Runde verläuft das Meisterschaftsrennen in der Bezirksliga wenig spannend. Waren es zuletzt Dreikämpfe um die ersten beiden Plätze, scheinen diese bereits jetzt vergeben.

Bezirksliga: Tabellenführer FC Gutmadingen marschiert nach dem 5:0-Derbykracher beim SV Geisingen mit 20 Siegen und 60 Punkten aus 22 Partien bei 73:13 Toren überlegen davon. Der dritte Landesliga-Aufstieg nach 2016 und 2019 ist nur noch Formsache. Nimmt man die Aufstiegsreise mit den Meisterschaften 2008 (Kreisliga B) und 2012 (Kreisliga A) hinzu, steht die fünfte Jubelfeier in 18 Jahren an.

FC Furtwangen Unterdessen hat sich Verfolger FC 07 Furtwangen nach Platz 3 in der vergangenen Saison auf dem Relegationsrang festgesetzt. Vier Jahre nach dem Abstieg könnte es via Aufstiegsspiele vielleicht ebenfalls wieder eine Etage nach oben gehen. 45 Zähler bedeuten nach dem 4:3 bei der DJK Donaueschingen ein Polster von neun Punkten auf den FV Tennenbronn und den FC Löffingen (beide 36) – allerdings mit drei Partien weniger.

Theoretisch können sich die Bregstädter noch bis auf sechs Punkte an den FCH heranrobben. Sie spielen am letzten Spieltag dann daheim gegen die Gutmadinger.

Ob die Meisterschaft noch einmal spannend wird, hängt daher davon ab, ob der FCF seine Nachholspiele alle gewinnt und sich der FCG vielleicht noch einen Patzer leistet.

Pietro Morreale

Spielertrainer Pietro Morreale war derweil mit dem Auftritt seiner Elf in Donaueschingen nicht ganz zufrieden. „Wir haben zwar in der ersten Halbzeit mit 3:0 geführt und hatten genügend weitere Chancen. Doch insgesamt war es spielerisch keine so gute Leistung von uns. Viel haben wir nicht zugelassen, die DJK hatte nur einen Torschuss.“

Unerklärlich war für ihn, was dann aber nach dem Anschluss der Allmendshofener passierte. „Da sind wir komplett eingebrochen. Ich kann es mir gar nicht wirklich erklären. Wir haben die DJK gepuscht. Zum Glück haben wir das 4:2 gemacht. Timo Wagner hat einen Freistoß clever schnell ausgeführt, während der Gegner die Mauer noch stellte. Allerdings wurde es nach dem 3:4-Anschlusstreffer am Ende noch einmal richtig hektisch. Jetzt versuchen wir, ein Spiel nach dem anderen abzuarbeiten.“

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga Schwarzwald Aufholjagd der DJK Donaueschingen gegen Furtwangen wird nicht belohnt Favorit FC Furtwangen nimmt in Donaueschingen mit einem 4:3 wichtige Punkte mit. Torjäger Florian Kaltenbach trifft erstmals seit fünf Monaten wieder in einem Punktspiel.

Das Restprogramm

Nach der Pokalwoche stehen nun bis Anfang Mai drei weitere „englische Wochen“ an – mit insgesamt vier Heimspielen bei sechs Partien. Den Auftakt macht am Mittwoch um 19.30 Uhr das Heimspiel gegen die SG Dauchingen/Weilersbach. In den letzten beiden Jahren gab es jeweils mühsame Heimsiege (2:1, 3:2).