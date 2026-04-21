Bezirksliga Schwarzwald: Kommt der FC Furtwangen Liga-Krösus FC Gutmadingen doch noch näher?

In dieser Runde verläuft das Meisterschaftsrennen in der Bezirksliga wenig spannend. Waren es zuletzt Dreikämpfe um die ersten beiden Plätze, scheinen diese bereits jetzt vergeben.
Bezirksliga: Tabellenführer FC Gutmadingen marschiert nach dem 5:0-Derbykracher beim SV Geisingen mit 20 Siegen und 60 Punkten aus 22 Partien bei 73:13 Toren überlegen davon. Der dritte Landesliga-Aufstieg nach 2016 und 2019 ist nur noch Formsache. Nimmt man die Aufstiegsreise mit den Meisterschaften 2008 (Kreisliga B) und 2012 (Kreisliga A) hinzu, steht die fünfte Jubelfeier in 18 Jahren an.