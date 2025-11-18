Bezirksliga Schwarzwald: Gutmadingen erlebt zweiten Frühling, Furtwangen will oben bleiben

Der FC Gutmadingen marschiert mit zwölf Siegen aus 13 Begegnungen und 48:7 Toren vorne weg. Ganz so überraschend ist das aber nicht.
Bezirksliga: Als der Club aus dem Geisinger Stadtteil direkt an der Donau vor zwei Spielzeiten 2023/24 in der Landesliga als Fünfter für eine dicke Überraschung sorgte, schien der Kader am Limit – zumindest altersmäßig. Im Folgejahr gab es den Abstieg, bedingt durch zahlreiche Verletzungsausfälle und weil viele Experten meinten, Spieler wie Torjäger Manuel Huber wären längst über ihrem Zenit.