Bezirksliga Schwarzwald: Gutmadingen erlebt zweiten Frühling, Furtwangen will oben bleiben

Der FC Gutmadingen marschiert mit zwölf Siegen aus 13 Begegnungen und 48:7 Toren vorne weg. Ganz so überraschend ist das aber nicht.

Bezirksliga: Als der Club aus dem Geisinger Stadtteil direkt an der Donau vor zwei Spielzeiten 2023/24 in der Landesliga als Fünfter für eine dicke Überraschung sorgte, schien der Kader am Limit – zumindest altersmäßig. Im Folgejahr gab es den Abstieg, bedingt durch zahlreiche Verletzungsausfälle und weil viele Experten meinten, Spieler wie Torjäger Manuel Huber wären längst über ihrem Zenit.

Höhenflug mit der „Goldenen Generation“ Die „Goldene Generation“ an der Donau blieb jedoch weitestgehend zusammen – und erlebt nun unter Trainer Torsten Ruddies im Herbst 2025 einen ungeahnten Höhenflug und zweiten Frühling. „Die Jungs ziehen alle mit, wir haben ein gutes Team und jeder hängt sich voll rein“, sind Erfahrung, Spaß und Erfolgshunger in dem kleinen Dorfverein das Credo.

Mit 36 Punkten unterstricht der FCG, dass die Rückkehr in die Landesliga mit dem dritten Aufstieg nach 2019 und 2016 gelingen kann. Einmal mehr wäre es für den Bezirk Schwarzwald schön und gut, wenn sich der positive Trend der letzten Jahre fortsetzt: Seit 2022 haben sich die Aufsteiger FC Königsfeld, FC Pfaffenweiler, FV Möhringen und SV Aasen schnell etabliert und spielen sogar geschlossen in der oberen Hälfte mit.

Furtwangen will nach oben

Zurück in die Landesliga möchte derweil auch der FC 07 Furtwangen. Nach zwei dritten Plätzen ist mit 30 Punkten derzeit die Relegation das Minimalziel. Trainer PIetro Morreale und Spieler-Co-Trainer Timo Wagner arbeiten hart daran. Torjäger Florian Kaltenbach liefert wieder zuverlässig, mit 45 erzielten Toren steuert der Angriff, wie der der Gutmadinger, in Richtung 100-Tore-Marke.

„Unser Ziel war und ist es ganz oben mitzuspielen. Wichtig ist, weniger Gegentore zu bekommen“, haben sich die Bregstädter gegenüber der Vorsaison schon gesteigert. Das beeindruckende 10:1 bei Schlusslicht SG Wolterdingen-Tannheim zeigt die Überlegenheit des erfahrenen und mit den besten Einzelspielern in einem Ensemble besetzten Team der Liga.

Furtwangen hat es nun selbst in der Hand: Es geht erst daheim gegen den Verfolger FC Brigachtal, dann zum FC Gutmadingen. Zwei Siege und der zweite Platz wäre gefestigt und die Meisterschaft weiter in Reichweite. Allerdings würden zwei Niederlagen alle Aufstiegsträume der Furtwanger gefährden.