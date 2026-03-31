Bezirksliga Schwarzwald: Gutmadingen eilt der Konkurrenz davon, Furtwangen muss nachziehen

Der FC Gutmadingen zieht an der Bezirksliga-Spitze einsam seine Kreise. Der FC Furtwangen könnte am Mittwoch zumindest den Rückstand verkürzen.

Bezirksliga: Der Winter kann ihnen nichts anhaben, die Gegner kommen ihnen nicht bei und selbst die Rotationsmaschine von Trainer Torsten Ruddies stoppt den Tabellenführer nicht: Gutmadingen bastelt mit Sieben-Meilen-Stiefeln an der Meisterschaft und der sofortigen Rückkehr mit dem direkten Wiederaufstieg in die Landesliga spätestens zum Saisonende im Juni.

Imposante Zahlen Es scheint allerdings eher so, dass der FCG viel früher den Titel unter Dach und Fach bringen wird. 61:10 Tore nach 18 Spielen sind imposant und in beiden Kategorien absoluter Bestwert. Selbst der Tabellenzweite FC 07 Furtwangen (49:17) hat bereits ein um 18 Treffer schlechteres Torverhältnis – neben den zwölf Punkten Rückstand.

Beim 3:0 gegen Eintracht Neukirch-Gütenbach konnte sich der Favorit sogar den Luxus erlauben, die beiden Torjäger Manuel Huber (20 Tore) und Benjamin Huber (11) zunächst auf die Bank zu setzen und zu rotieren. Am Ende richtete es der inzwischen breite Kader ohne Probleme und sorgte für den neunten Heimsieg im zehnten Spiel. Der FCG ist seit vier Partien ungeschlagen. In zwölf der 18 Begegnungen erzielte die Ruddies-Elf mindestens immer drei Treffer.

„Wir gewinnen die Spiele letztlich immer deutlich, auch wenn wir etwas Anlaufphase brauchen und es länger 0:0 steht. Vorne erarbeiten wir uns viele Torchancen und machen die Bälle rein. Dennoch wollen wir nicht nachlassen und dranbleiben“, so Trainer Ruddies motiviert und zielstrebig.

Alleingang nicht absehbar

Mit diesem Alleingang des Absteigers hatten vor der Runde die wenigsten Experten gerechnet. Kameraschwenk zurück ins Frühjahr 2025: Nach sechs Jahren Landesliga zeichnete sich bei den Kickern aus dem Geisinger Stadtteil der Abstieg ab. In der Vorsaison war der FCG sensationell noch auf dem fünften Platz gelandet. Nun scheint sich die Mannschaft unter Ruddies spielerisch und taktisch enorm verbessert zu haben und agiert absolut auf Landesliga-Niveau. Der dritte Aufstieg nach 2016 und 2019 scheint nur eine Frage der Zeit.

Nachholspiele

FC 07 Furtwangen – SG Dauchingen/Weilersbach (Mittwoch, 19 Uhr). Es ist der dritte Versuch, dieses Duell auszutragen und die neue LED-Flutlichtanlage einzuweihen. Nachdem der Schnee den Bregstädtern zuletzt zwei Spielabsagen bescherte, stehen sie nun unter Zugzwang, um den Zwölf-Punkte-Rückstand auf Gutmadingen zu verkürzen. Andererseits gilt es, den Vorsprung auf die Verfolger Hinterzarten, Brigachtal (beide 31) sowie Tennenbronn (29) zu erweitern und zumindest die Relegationsspiele zur Landesliga frühzeitig abzusichern.

Für die Gäste (24 Zähler) geht es ohne Druck nach Furtwangen. In den vergangenen beiden Jahren gab es knappe Ergebnisse (2:1, 3:2). „Wir sind Außenseiter. Daher war es wichtig, die letzten beiden Spiele mit 4:1 und 3:1 gewonnen zu haben, weil nun auf uns die dicken Brocken warten“, so SG-Trainer Roman Neumann entspannt. SV Hinterzarten – SG Riedöschingen/Hondingen (Mittwoch, 19.30 Uhr).