Bezirksliga Schwarzwald: Gutmadingen eilt der Konkurrenz davon, Furtwangen muss nachziehen

Der FC Gutmadingen zieht an der Bezirksliga-Spitze einsam seine Kreise. Der FC Furtwangen könnte am Mittwoch zumindest den Rückstand verkürzen.
Bezirksliga: Der Winter kann ihnen nichts anhaben, die Gegner kommen ihnen nicht bei und selbst die Rotationsmaschine von Trainer Torsten Ruddies stoppt den Tabellenführer nicht: Gutmadingen bastelt mit Sieben-Meilen-Stiefeln an der Meisterschaft und der sofortigen Rückkehr mit dem direkten Wiederaufstieg in die Landesliga spätestens zum Saisonende im Juni.