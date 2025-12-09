Bezirksliga Schwarzwald: Großer Absage-Ärger unter Nachbarn, Zu-Null-Spiel – leere Köpfe und Körper

Unterschiedlicher hätte es für den VfB Villingen und den FC Brigachtal nicht laufen können. Warum die Furtwanger sauer auf ihren Nachbarn Neukirch sind.
Bezirksliga: Am letzten Spieltag vor der Winterpause hat der VfB Villingen im Tabellenkeller einen eminent wichtigen 3:0-Sieg bei der SG Riedöschingen/Hondingen gefeiert, während der FC Brigachtal das Derby bei der SG Marbach/Rietheim deutlich mit 0:3 verloren hat. Dagegen sorgte das Tauwetter zwischen den Nachbarn FC Furtwangen und SG Eintracht Neukirch-Gütenbach für heftige Diskussionen.