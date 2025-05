Bezirksliga Schwarzwald: Fernduell um den Titel – kann der FC Furtwangen den Anschluss halten?

1 Tim Geiger (rechts) kann bei sieben Punkten Vorsprung mit dem FC Furtwangen bei Justin Stoll (Mitte) und dem FV Tennenbronn den zweiten Platz endgültig unter Dach und Fach bringen. Foto: Holger Rohde Verliert Furtwangen am 28. Spieltag und gewinnt Aasen, wäre der Meistertitel für den SVA bei jetzt schon einem um plus 20 Treffer besseren Torverhältnis so gut wie fix.







Link kopiert



Bezirksliga: Der heimstarke SV Aasen (42:8 Tore) hat wie in der Hinrunde (2:0) eine lösbare Aufgabe im Derby gegen den jedoch erstarkten SV Geisingen (eine Niederlage in den letzten sieben Spielen) und schaut bei drei Zählern Vorsprung und einem deutlich besseren Torverhältnis (plus 20 Treffer im Vergleich zu Furtwangen) natürlich mit einem Auge an das andere Ende des Bezirks. Verfolger FC Furtwangen muss auf den Schächle zum FV Tennenbonn (Vorrunde: 3:3). Der hat bei sieben Punkten Rückstand nur noch eine theoretische Minimalchance auf die Relegation und muss in jedem Fall gewinnen.