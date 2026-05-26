Bezirksliga Schwarzwald: FC Furtwangen schaut Richtung Bodensee, Spannung im Keller

Warum Vizemeister Furtwangen noch auf den Relegationsgegner warten muss und wer im Abstiegskampf immer mehr in Bedrängnis kommt.
Bezirksliga: Drei Spieltage vor Schluss sind in der Bezirksliga noch längst nicht alle Entscheidungen gefallen. Die Zahl der Absteiger ist wie jedes Jahr über das reguläre Saisonende hinaus eine immer wieder „beliebte“ Rechenaufgabe für Vereine, Spieler, Trainer und Fans. Sicher ist nur: Meister FC Gutmadingen kann für die Landesliga planen, Vizemeister FC 07 Furtwangen sich auf die beiden Aufstiegsspiele gegen den Bodensee-Zweiten vorbereiten.