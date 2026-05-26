Bezirksliga Schwarzwald: FC Furtwangen schaut Richtung Bodensee, Spannung im Keller

Warum Vizemeister Furtwangen noch auf den Relegationsgegner warten muss und wer im Abstiegskampf immer mehr in Bedrängnis kommt.

Bezirksliga: Drei Spieltage vor Schluss sind in der Bezirksliga noch längst nicht alle Entscheidungen gefallen. Die Zahl der Absteiger ist wie jedes Jahr über das reguläre Saisonende hinaus eine immer wieder „beliebte“ Rechenaufgabe für Vereine, Spieler, Trainer und Fans. Sicher ist nur: Meister FC Gutmadingen kann für die Landesliga planen, Vizemeister FC 07 Furtwangen sich auf die beiden Aufstiegsspiele gegen den Bodensee-Zweiten vorbereiten.

Die Lage am Bodensee Hier gibt es allerdings überraschenderweise noch vier Kandidaten. Tabellenführer SV Deggenhausertal (57 Punkte) hat bei noch drei Partien sechs Zähler Vorsprung auf den TSV Aach-Linz (51), der 2024 bereits schon einmal am FV Möhringen in der Aufstiegsrunde scheiterte. Das 1:2 beim SV Mühlhausen/Hegau raubte die wohl letzte realistische Titelchance des Teams um Torjäger Dominik Ladan (31 Treffer, kam im letzten Juli vom VfR Stockach).

Dahinter haben sich mit dem frischgebackenen Pfingst-Bezirkspokalsieger und Aufsteiger SC Reichenau/R.-Waldsiedlung (49 Punkte, 4:1 vor 900 Fans gegen Deggenhausertal) und dem SC Markdorf (46), der seit April vom in Überlingen zurückgetreten Coach Michael Krause betreut wird, zwei Teams herangepirscht. Markdorf sorgte mit dem sechsfachen Torschützen Denis Nasic beim 13:0 gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen II für Aufsehen. Bitter war für den SCM Anfang April die plötzliche Abschiebung ihres Stürmers Austyn Adebayo Adefeyiju nach Nigeria.

Spannender Abstiegskampf

Wer muss in die Kreisliga A absteigen? Nach aktuellem Tabellenstand würden der SV Obereschach (A1), SV Grafenhausen (A2) als Meister aufsteigen, die SG Fischbach-Weiler (A1) und SG Riedböhringen/Fützen (A2) die beiden Aufstiegsspiele bestreiten und den dritten Neuling ermitteln.

„Letztes Jahr hat uns ein Punkt mehr am Ende gereicht, vielleicht war es genau dieses 4:4 gegen Löffingen“, meint indes Trainer Fabio Berrer von der SG Riedöschingen/Hondingen. „ Nach dem 1:3 hätte ich gegen Löffingen das 4:4-Remis unterschrieben. So war es maximal bitter, mit 4:3 zu führen und in der Nachspielzeit noch den vierten Treffer zu kassieren.“

VfB Villingen nicht mehr zu retten

Nicht mehr zu retten ist nach zwei Jahren Bezirksliga der VfB Villingen (19 Punkte) als erstem fixen Absteiger. Der Vorletzte SG Wolterdingen-Tannheim (22) hat sieben Zähler Rückstand zum 14. Platz. Theoretisch kann er diesen noch erreichen. Der Drittletzte bleibt indes nur in der Liga, wenn Furtwangen in die Landesliga aufsteigt. Der FC Neustadt ist am Montag abgestiegen.

Wer auf dem ominösen 14. Platz als dritter möglicher Absteiger warten und weiter zittern muss (falls Furtwangen in der Relegation scheitert), ist noch völlig offen: Der SV Geisingen. (30/-20 Tore), Eintracht Neukirch-Gütenbach (30/-20), SG Riedöschingen-Hondingen. (31/-11), SG Dauchingen/Weilersbach (33/-18), DJK Donaueschingen (33/+2), TuS Bonndorf (34/-3) sowie Union Schönwald/Schonach (35/-11) kommen sieben Teams in Frage.

Union-Coach Mario Ketterer indes atmete tief durch, „weil man in der Tabelle sieht, wie brutal wichtig unser 2:0 in Geisingen war, mit dem wir uns mit fünf Punkten etwas entfernt haben. Es stehen anstrengende Wochen an bei der Hitze mit dem Pokalfinale in Königsfeld und drei weiteren Ligaspielen.“