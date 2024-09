Bezirksliga Schwarzwald: FC Bräunlingen und Trainer Markus Knackmuß trennen sich

1 Für Markus Knackmuß „fühlte es sich nicht mehr gut an“. Foto: Sigwart

Die Bezirksliga hat nach fünf Spieltagen ihren ersten Trainerwechsel: Nicht ganz überraschend trennten sich am Dienstagabend der FCB und Markus Knackmuß im beiderseitigem Einvernehmen noch vor dem Kellerduell am Mittwochabend beim VfB Villingen.









Link kopiert



„Es hat sich leider schon eine Weile abgezeichnet. Das 0:8 in Bonndorf war vielleicht das i-Tüpfelchen. Leider hatten wir im Sommer einen personellen Umbruch mit vielen kurzfristigen Abgängen. In der Runde kamen dann Urlaub, Kranke, Verletzte mit dazu“, so Knackmuß zu den Umständen, die den FCB bei den Experten schon vor der Runde zu einem der Abstiegskandidaten machten.