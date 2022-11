1 Mit dem neuen Coach des FC Bräunlingen – Xaver Rech (rechts) – und Co-Trainer Javier Invernot (links) ist Bräunlingen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Foto: Herrmann

In einem Duell auf Augenhöhe setzte sich der FC Bräunlingen gegen die SG Marbach/Rietheim mit 2:1 durch. Mit Rang acht befindet sich die Mannschaft aus der Zähringerstadt nach dem Trainerwechsel zu "Urgestein" Xaver Rech wieder in der Spur.















Im Team mit Co-Trainer Javier Invernot sieht er seine Truppe aufgrund einer vorbildlichen Einstellung mit sieben Punkten aus drei Spielen klar im Aufwind.

SG Marbach-Rietheim

Bei der SG Marbach-Rietheim zeigt die aktuelle Tendenz nach unten. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die gegen die Mannschaft von Trainer Michael Schnee entscheiden. In der Summe verläuft für die als Aufstiegskandidat gehandelte Mannschaft die Saison einfach nicht nach Wunsch.

Die junge Elf des FC Bräunlingen zeigt sich in Sachen Konstanz klar verbessert. Taktisch klug strukturiert findet der FCB über den Kampf zum Spiel. Gegen die spielstarke SG Marbach-Rietheim, die in der zweiten Halbzeit immer überlegener wurde, hielt Bräunlingen nach einer Stunde in Unterzahl mit kämpferischen Tugenden dagegen. Das genau will der neue Trainer Xaver Rech sehen. "Wir haben immer mutig gespielt und uns als geschlossene Einheit präsentiert", lobt er den kompakten Auftritt seiner Elf.

Zahlreiche Youngster

Vor allem junge Eigengewächse – wie der zentrale Abwehrspieler Julian Lacher oder der erst 18-jährige Offensivspieler Aron Baumeister – zeigten sich von ihrer besten Seite. Dazu strahlte der 19-jährigen Neuzugang Elias Bauer (DJK Donaueschingen) mit seinem siebten Saisontreffer echte Torgefahr aus. Die gesamte Mannschaft ist in Sachen Kompaktheit ein Versprechen für die Zukunft, will das Saisonziel – einen guten Platz im Mittelfeld – auf jeden Fall erreichen.

Schnee sieht Baustellen

Bei der technisch versierten SG Marbach/Rietheim sieht Trainer Michael Schnee echte Baustellen. "Wir wollen es zu oft mit spielerischen Mitteln lösen und bestrafen uns von Woche zu Woche fast selbst. Zu oft kassieren wir in entscheidenden Momenten unnötige Gegentore und bringen uns um den Erfolg", verlangt er von seinen Spielern noch mehr Konzentration. Im Aufbau aus der Abwehr heraus sieht das Spiel der SG um Kapitän Dennis Werner, Fabio Mauch oder Elias Scheid (20) immer durchdacht aus. Bis auf Torjäger Marco Effinger lässt sie aber im Abschluss oft die notwendige Effizient vermissen. Das Spiel der neuen SG Marbach/Rietheim ist gut anzusehen, doch bleibt man mit dem aktuellen neunten Tabellenplatz hinter den Erwartungen zurück. "Manchmal sterben wir in Schönheit, wir müssen hier einfach entschlossener agieren", weiß Coach Schnee, wo er die Hebel ansetzen muss.