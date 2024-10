Bezirksliga Schwarzwald: Erste Saisonniederlage – FC Furtwangen bezwingt SV Aasen

1 In diesem Zweikampf behauptete sich Timo Wagner (links, gegen Andreas Albicker) am linken Flügel und flankt daraus zum ersten Furtwangener Treffer. Foto: Holger Rohde

Im zehnten Spiel hat es den SV Aasen erwischt. Der Titelmitfavorit verliert das Topspiel gegen Verfolger FC 07 Furtwangen und kassiert seine erste Saisonniederlage. Bei den Gästen sorgt ein sensationelles Flugkopfballtor zum frühen 0:1 vor über 300 Fans für Erstaunen.









SV Aasen – FC 07 Furtwangen 1:3 (0:1). Die bisher so heimstarken Bregstädter waren in diesem Verfolgerduell unter Zugzwang auswärts einmal eine kompakte starke Leistungen abzurufen. Dies gelang auf der ganzen Linie mit einer bärenstarken Vorstellung. Furtwangen begann kompakt in der Defensive mit pfeilschnellen Angriffen.