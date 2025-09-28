Bezirksliga Schwarzwald: Erleichterung in Donaueschingen, Patrice Takuete rettet Furtwangen

Tabellenführer FC Gutmadingen wahrt mit etwas Glück die weiße Weste, die DJK Donaueschingen landet den ersten Sieg.
Bezirksliga: DJK Donaueschingen – SV Hinterzarten 3:0 (2:0). Konzentriert zu Werke gingen die Allmendshofener. Sie sicherten sich nach 90 Minuten einen mehr als verdienten ersten Saisonsieg gegen einen Gast, bei dem der Stammkeeper fehlte. Die Treffer waren jeweils schon herausgespielt und wurden im Strafraum finalisiert. Tore: 1:0 Nikos Hempel (16.), 2:0 Joshua Zimmermann (40.), 3:0 Dragan Jovanovic (55.). Schiedsrichter: Nihat Sari (Furtwangen). Gelb-Rot: Robin Limberger (87.).