Bezirksliga Schwarzwald: Erleichterung in Donaueschingen, Patrice Takuete rettet Furtwangen

Tabellenführer FC Gutmadingen wahrt mit etwas Glück die weiße Weste, die DJK Donaueschingen landet den ersten Sieg.

Bezirksliga: DJK Donaueschingen – SV Hinterzarten 3:0 (2:0). Konzentriert zu Werke gingen die Allmendshofener. Sie sicherten sich nach 90 Minuten einen mehr als verdienten ersten Saisonsieg gegen einen Gast, bei dem der Stammkeeper fehlte. Die Treffer waren jeweils schon herausgespielt und wurden im Strafraum finalisiert. Tore: 1:0 Nikos Hempel (16.), 2:0 Joshua Zimmermann (40.), 3:0 Dragan Jovanovic (55.). Schiedsrichter: Nihat Sari (Furtwangen). Gelb-Rot: Robin Limberger (87.).

SV Geisingen – FC Brigachtal 2:0 (1:0). Eine bittere Niederlage kassierte der Aufsteiger, weil er jeweils kurz vor Ende der Halbzeiten einen entscheidenden Treffer kassierte. Der FCB nutzte zwischenzeitlich seine Chancen nicht, um den 1:1-Ausgleich zu erzielen. Tore: 1:0, 2:0 Simon Federle (43., 86.). Schiedsrichter: Stefan Teufel (Gosheim). Gelb-Rot: Brigachtal (24.).

FC Löffingen – FC 07 Furtwangen 2:2 (1:1). Was für ein Finish auf der Baar: In einem spannenden und umkämpften Duell sahen die Löffinger wie der sichere Sieger aus, als ihnen in der 92. Minute der vermeintliche 2:1-Siegtreffer gelang. Allerdings gaben die Bregstädter nie auf und belohnten sich in aller letzter Sekunde durch „Retter“ Patrice Takuete. Tore: 1:0 Silas Vogt (32.), 1:1 Florian Kaltenbach (43.), 2:1 Florian Fast (90.+2), 2:2 Patrice Takuete (90.+6). Schiedsrichter: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

TuS Bonndorf – SG Marbach/Rietheim 1:4 (1:0). 65 Minuten lang schien der TuS einem Heimsieg entgegenzusteuern. Dann drehten die Gäste mächtig auf und kamen binnen vier Minuten zur Wende. Zudem erhielten die Hausherren eine Rote Karte und brachen in Unterzahl regelrecht ein. Mit dem dritten und vierten Treffer wurde Bonndorf abgeschossen. Tore: 1:0 Christian Feger (30.), 1:1 Fabio Mauch (65.), 1:2 Pascal Richter (69.), 1:3 Gerd Müller (76.), 1:4 Tim Aschenbrenner (85.). Schiedsrichter: Daniel Pietzke (Buch am Hochrhein). Rote Karte: Bonndorf (65.).

SG Riedböhringen/Hondingen – FC Gutmadingen 0:4 (0:1). Ein früher Treffer bescherte dem Tabellenführer im Derby letztlich den knappen Sieg und Erhalt der weißen Weste mit sechs Siegen in Serie. Tore: 0:1, 0:3, 0:4 Marcel Huber (13., 70., 83./Elfmeter), 0:2 Benjamin Huber (69.). Schiedsrichter: Stefan Teufel (Gosheim). Gelb-Rot: Riedöschingen (82.).

Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach – SG Wolterdingen-Tannheim 2:2 (1:1). Bis kurz vor der Pause stand es 0:0 und es passierte recht wenig. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Zwei Treffer und ein Platzverweis in den letzten zehn Minuten vor und zwei weitere Tore in den zehn Minuten nach der Halbzeitpause wirkten nach. Tore: 0:1 Tim Neumann (37.), 1:1 Manuel Passarella (44.), 2:1 Markus Dold (51.), 2:2 Christian Scheu (55.). Schiedsrichter: Marc Kolberg (Erdmannsweiler). Rote Karte: Bastian Waskow (SGWoTa/48.)