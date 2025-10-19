Bezirksliga Schwarzwald: Eintracht feiert deutlichen Derby-Sieg gegen Schwarzwald-Union

Großer Jubel bei Neukirch-Gütenbach: Mit einem in der Höhe nicht erwarteten Heimsieg gegen Schönwald/Schonach haben die Hausherren den vierten Sieg in Folge eingefahren.
Bezirksliga: Eintracht Neukirch-Gütenbach – Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach 4:0 (1:0). Neukirch agierte aus einer kompakten Abwehr heraus und setzte neben dem konsequenten Verteidigen auf gefährliche Konter. Nachdem die Unioner die ersten 20 Minuten mehr vom Spiel hatten, erzielte die Eintracht das 1:0 in der 22. Minute, als er einen Angriff über Außen und eine Ablage von Patrick Gruber am Sechzehner flach ins Eck setzte. In der Folge vergab Gianvito Romeo zunächst das 2:0, ehe ihm der Treffer doch noch kurz vor der Pause gelang – per Lupfer über Keeper Marvin Kern (43.).