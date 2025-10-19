Bezirksliga Schwarzwald: Eintracht feiert deutlichen Derby-Sieg gegen Schwarzwald-Union

Großer Jubel bei Neukirch-Gütenbach: Mit einem in der Höhe nicht erwarteten Heimsieg gegen Schönwald/Schonach haben die Hausherren den vierten Sieg in Folge eingefahren.

Bezirksliga: Eintracht Neukirch-Gütenbach – Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach 4:0 (1:0). Neukirch agierte aus einer kompakten Abwehr heraus und setzte neben dem konsequenten Verteidigen auf gefährliche Konter. Nachdem die Unioner die ersten 20 Minuten mehr vom Spiel hatten, erzielte die Eintracht das 1:0 in der 22. Minute, als er einen Angriff über Außen und eine Ablage von Patrick Gruber am Sechzehner flach ins Eck setzte. In der Folge vergab Gianvito Romeo zunächst das 2:0, ehe ihm der Treffer doch noch kurz vor der Pause gelang – per Lupfer über Keeper Marvin Kern (43.).

In der zweiten Hälfte taten sich die Gäste weiterhin schwer obwohl sie von Trainer Mario Ketterer nochmals heiß gemacht wurden. Der Spielertrainer eilte übrigens nach der Partie schnell in Richtung Heimat nach Furtwangen, weil dort um 18 Uhr die Verkündung der Bürgermeister-Wahl-Ergebnisse warteten.

Auf dem Platz gab es derweil für sein Team nichts zu erreichen. Und dies vor allem in Unterzahl nach einer Ampelkarte für Fabian Klausmann (51.). Patrick Gruber markierte kurze Zeit später mit einem Flachschuss das 3:0 (62.). In der Schlussphase erhöhte Marcel Klausmann bei einem Konter nach einem Steckpass im Eins-gegen-Eins vor Kern den 4:0-Endstand.

Crudo: „ein verdienter Sieg“

Eintracht-Trainer Luca Crudo freute sich „über einen verdienten Sieg. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ziel war defensiv stabil zu stehen und auf Konter zu gehen. Dies haben wir umgesetzt und waren dabei recht effektiv.“

Eintracht Neukirch-Gütenbach: Gulizia – Fleig, Braunagel, Waldvogel, Grozinger, Hellenbrand (59. Ma. Klausmann), Romeo, Gruber (88. Dorer), Raimondi (67. Fedoriv), Tom Klausmann, Duffner (89. Faller).

Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach: Kern – Ringwald, Dold, Storz, Fehrenbach, Fl. Klausmann, Hettich, Stockburger (30. Wehrle, 67. Schneider), Kaltenbach (66. Kienzler), Eschle, Passarella.

Tore: 1:0 Dominik Hellenbrand (22.), 2:0 Gianvito Romeo (43.), 3:0 Patrick Gruber (62.), 4:0 Marcel Klausmann (84.).

Schiedsrichter: Hans-Peter Imhof (Triberg).

Zuschauer: 700.

Gelb-Rot: Union (51.), Eintracht (Samuel Fleig/87.).

Gelbe Karten: 4/2.