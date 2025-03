Bezirksliga Schwarzwald: Das Rennen um die Meisterschaft ist wieder eröffnet

Im Testturm in Rottweil Läufer, Polizei, Feuerwehr – so kann man beim Towerrun 2025 dabei sein

Am 21. September ist es wieder so weit: Die sechste Auflage des TK Elevator Towerruns in Rottweil verspricht ein einzigartiges sportliches Erlebnis. Jetzt gibt es alle wichtigen Details dazu.