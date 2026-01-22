Bezirksliga Schwarzwald: Das passt einfach – SG Dauchingen/Weilersbach und Roman Neumann
Mike Baumann (links) und Roman Neumann setzen ihre gute Zusammenarbeit mit der SG Dauchingen/Weilersbach in der Spielzeit 2026/27 fort. Foto: Rohde

Langfristige Trainerengagements sind selten geworden. Nicht so bei der SG Dauchingen/Weilersbach, die mit Coach Roman Neumann im Sommer in die fünfte Saison geht.

Bezirksliga: Beide Seiten waren sich schnell einig, wie Mike Baumann, der Sportliche Leiter des FC Weilersbach, zufrieden mitteilt. „Wir haben uns zusammengesetzt und gute Gespräche geführt. Wir von Vereinsseite waren uns einig, dass wir weiterhin zusammenarbeiten wollen. Mit Roman tausche ich mich jede Woche aus, es ist eine sehr gute Kommunikation, ein schönes menschliches Miteinander. Sportlich hinterfragen wir uns alle immer regelmäßig und versuchen die sportliche Entwicklung zu verbessern. Zudem ist es mir wichtig, dass wir einen Trainer haben, der absolut zur SG passt “, so Baumann lobend.

 

Neumann selbst machte schon im alten Jahr kein Hehl daraus, „dass es mir bei der SG Dauchingen/Weilersbach sehr gut gefällt“. Immerhin ist er mit dem Team 2023 aus der Kreisliga A aufgestiegen und hat es in der Bezirksliga etabliert.

Neumann lobte derweil ebenso den Austausch mit den Verantwortlichen.

 