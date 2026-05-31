Bezirksliga Schwarzwald: Dank Moreno Coppa – Marbach/Rietheim gewinnt Pokal-Generalprobe

Die SG Marbach/Reitheim schlägt Schönwald/Schonach – auch dank Doppelpacker Moreno Coppa. Am Donnerstag treffen sich die beiden Teams im Bezirkspokalfinale wieder.
Bezirksliga: SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach – SG Marbach/Rietheim 0:2 (0:1). Die einen freuen sich über die geglückte Generalprobe, die anderen hadern mit einem nicht so guten Spiel im Abstiegskampf. Beide Clubs werden sich in vier Tagen schon wieder um den Cup-Sieg gegenüberstehen. Diesmal hatte der Gast in Schonach nach 90 Minuten verdient die Nase vorne – mit Moreno Coppa zudem den zweifachen Torschützen und Matchwinner auf seiner Seite. Wie bei den Unionern fehlte auch bei MarRie der ein oder andere Leistungsträger.