Bezirksliga Schwarzwald: Dank Moreno Coppa – Marbach/Rietheim gewinnt Pokal-Generalprobe

Die SG Marbach/Reitheim schlägt Schönwald/Schonach – auch dank Doppelpacker Moreno Coppa. Am Donnerstag treffen sich die beiden Teams im Bezirkspokalfinale wieder.

Bezirksliga: SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach – SG Marbach/Rietheim 0:2 (0:1). Die einen freuen sich über die geglückte Generalprobe, die anderen hadern mit einem nicht so guten Spiel im Abstiegskampf. Beide Clubs werden sich in vier Tagen schon wieder um den Cup-Sieg gegenüberstehen. Diesmal hatte der Gast in Schonach nach 90 Minuten verdient die Nase vorne – mit Moreno Coppa zudem den zweifachen Torschützen und Matchwinner auf seiner Seite. Wie bei den Unionern fehlte auch bei MarRie der ein oder andere Leistungsträger.

Dennoch sorgte Coppa in der 26. Minute für die spielerisch überlegen Gäste für das 1:0. Marbach/Rietheim agierte insgesamt effektiv, effizient und konsequent. Immerhin ist für den Gast sogar noch der dritte Platz in der Endabrechnung möglich.

Schwarzwald-Union personell extrem gebeutelt

Weil die Hausherren personell extrem gebeutelt sind und nach den Umstellungen ihre Angriffe nicht zum 1:1 ausnutzen könnten, schnappte sich Coppa irgendwann den Ball und entschied die Partie in der 74. Minute mit dem 2:0. Für die Gäste war es der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen.

Union-Spielertrainer Manuel Passarella meint in Richtung Klassenerhalt: „Marbach hat verdient gewonnen. Die waren mental da, in der ersten Halbzeit überlegen. Erst nach der Pause haben wir 20 Minuten besser gespielt, jedoch unsere Möglichkeiten nicht genutzt. Wir haben die zweiten Bälle nicht erobern können. Unser Gegner hat aus seinen wenigen Chancen zwei Tore gemacht. Wahrscheinlich waren wir mit dem Kopf bereits beim Pokalfinale am Donnerstag.“

„Zwei völlig unterschiedliche Spiele“

Dort treffen beide Mannschaften unter sicherlich anderen Voraussetzungen vor einer vierstelligen Zuschauerkulisse in Königsfeld um 14 Uhr aufeinander. Union-Trainer Mario Ketterer wird dann wieder mit an Bord sein und aus dem Urlaub zurück.

Er sagte schon im Vorfeld: „Es werden in jedem Fall zwei völlig unterschiedliche Spiele werden“, hätten er und Passarella allerdings liebend gerne Zählbares mitgenommen, da die Unioner nun wieder tief im Tabellenkeller hängen. Marbach/Rietheim ist mit den beiden 2:0-Ligasiegen nun Favorit für das Finale.

Statistik

SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach: Spath – Kaltenbach, Ringwald, Fehrenbach, Wölfle, Klausmann, Eschle (62. Kienzler), Nock (54. Storz), Schneider, Winterhalter (70. Hettich), Passarella.

SG Marbach/Rietheim: Matei – Bronner, Tränkle, Mauch, Coppa, Fischer, Ni. Finkbeiner (80. Ol. Burkhard), Lu. Richter (84. Petschovsky), Aschenbrenner, Lu. Finkbeiner (67. Stock), Theodosiou.

Tore: 0:1, 0:2 Coppa (26., 74.).

Schiedsrichter: Konstantin Konegen (Pfaffenweiler).

Zuschauer: 200.