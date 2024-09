1 Nach dem ersten Sieg möchten die Spielertrainer Marco Effinger (rechts) und René Riegger (Zweiter von Rechts) mit der SG Marbach/Rietheim in Tennenbronn nachlegen. Foto: Holger Rohde

Nach den ersten beiden Spieltagen zeichnet sich für die dritte Runde am Wochenende mit vier Samstags- und drei Sonntagspielen bereits ab: Es wird eine spannende und packende Runde ohne klaren Favoriten.









Link kopiert



Ein kleiner Vorgeschmack war am Dienstag Abend das Nachholspiel in Weilersbach, was alles an Emotionen bot, was Amateurfußball zu bieten hat.