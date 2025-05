1 22-Tore-Mann Adem Sari (VfB Villingen, rechts vorne) und auch Eneas Hermannstädter (DJK Villingen) haben einen Lauf.Foto: Rohde Foto:

Sechs Spieltage vor Schluss ist in Sachen Meisterschaft, Landesliga-Relegation und Absteiger alles offen. In der Bezirksliga herrscht also Hochspannung.









Bezirksliga: Bei drei Aufsteigern aus der Kreisliga A gibt es normal drei Bezirksliga-Absteiger, im Höchstfall sind es vier (vor der Saison festgelegt). Für den in die Landesliga aufsteigenden Meister dürfte in diesem Jahr in jedem Fall ein Schwarzwälder Club aus der L3 den Platz einnehmen.