Bezirksliga SBFV: Welche Spiele am Wochenende nicht stattfinden können

Auf dem Schonacher Sportplatz geht nichts mehr in diesem Jahr. Für die SG Schwarzwald Union und den FV Tennenbronn geht es deshalb nun schon in die verdiente Winterpause. Foto: Holger Rohde Zwei Absagen überraschen in der Bezirksliga nicht. Insgesamt wird das Fußball-Programm – letztmals vor der Winterpause – aber nach Plan laufen.







Im Großen und Ganzen kann angesichts des Tauwetters das Fußball-Programm an diesem Wochenende in der Region noch regulär abgewickelt werden. Allerdings gibt es in der Bezirksliga zwei Absagen, die, geografisch gesehen, nicht überraschen: Das für Samstag angesetzte Spiel zwischen der SG Schwarzwald-Union und dem FV Tennenbronn sowie die für Sonntag geplante Partie zwischen der SG Eintracht Gütenbach/Neukirch und dem FC Furtwangen können nicht stattfinden, da beide Plätze mit Schnee bedeckt sind.