Bezirksliga SBFV – Torjäger: Thomas Müller, FC Bayern München und ein Kopf-an Kopf-Rennen

Der FC Gutmadingen führt die Bezirksliga an – auch dank Stürmer Manuel Huber, der bereits 18 Tore erzielt hat. Er spricht über seine Spielweise, die Rückrunde und die Ziele.
Der FC Gutmadingen führt die Bezirksliga souverän mit 39 Punkten an. In 15 Spielen feierte die Mannschaft 13 Siege bei nur zwei Niederlagen, sammelte 53 Tore und kassierte lediglich neun Gegenttreffer – beste Offensive und beste Defensive der Liga. Einen entscheidenden Anteil am Erfolg hat der erfahrene Stürmer Manuel Huber. Mit 18 Treffern führt er die Torjägerliste in der Bezirksliga an.