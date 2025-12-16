Bezirksliga SBFV – Torjäger: Thomas Müller, FC Bayern München und ein Kopf-an Kopf-Rennen

Der FC Gutmadingen führt die Bezirksliga an – auch dank Stürmer Manuel Huber, der bereits 18 Tore erzielt hat. Er spricht über seine Spielweise, die Rückrunde und die Ziele.

Der FC Gutmadingen führt die Bezirksliga souverän mit 39 Punkten an. In 15 Spielen feierte die Mannschaft 13 Siege bei nur zwei Niederlagen, sammelte 53 Tore und kassierte lediglich neun Gegenttreffer – beste Offensive und beste Defensive der Liga. Einen entscheidenden Anteil am Erfolg hat der erfahrene Stürmer Manuel Huber. Mit 18 Treffern führt er die Torjägerliste in der Bezirksliga an.

Huber, der früher im Mittelfeld spielte, beschreibt seine Stärken: „Ich bin nicht der Schnellste und technisch nicht der allerbeste, aber ich weiß, wo der Ball hinkommt. Kopfbälle zählen aufgrund meiner Statur zu meinen Stärken. Meine Spielweise ähnelt ein wenig der von Thomas Müller.“

Auf die Frage nach seinem Lieblingsstürmer im Profibereich antwortet der Bayernfan: „Ich muss natürlich Harry Kane nennen.“

Das Duell der Goalgetter

Wer 18 Tore in 15 Partien erzielt, zeigt einen ausgeprägten Torinstinkt. Doch wie schafft es Manuel Huber, die FCG-Kickers konstant in Front zu halten? „Man muss manchmal spekulieren und gedanklich immer bereit sein, dass alles passieren kann. So ist man im entscheidenden Moment einen Schritt schneller als der Gegenspieler – das macht meine Spielintelligenz aus“, erklärt der 37-Jährige.

Auch in der Torjägerliste verspricht die Rückrunde Spannung: Florian Kaltenbach vom Tabellenzweiten FC 07 Furtwangen folgt mit 15 Treffern knapp dahinter. Beide Stürmer sind Schlüsselspieler für ihre Teams im Rennen um den Meistertitel und den Aufstieg in die Landesliga. „Fußball ist Ergebnissport. Viele Teams spielen gut, haben aber keinen Torjäger, der das Entscheiden übernimmt. Mit meinen 18 Treffern habe ich sicher meinen Anteil beigetragen, vorne zu stehen. Dies braucht man, um erfolgreich zu sein“, sagt Huber.

Persönliche Zielvorgaben rückt der 37-Jährige dabei etwas in den Hintergrund: „Ich habe mir eigentlich nichts vorgenommen. Gerade in meinem Alter muss man auf den Körper achten, und in der Hinrunde hat das einigermaßen funktioniert. Jetzt hoffe ich, in der Rückrunde wieder voll körperlich einsatzfähig zu sein.“

Ein klares Ziel

Was die Saisonziele angeht, peilt Manuel Huber mit dem FC Gutmadingen den Meistertitel in der Bezirksliga an: „Vor der Saison war es nicht unser primäres Ziel, sofort wieder vorne anzugreifen. Nach dem Abstieg war es zunächst wichtig, in der neuen Liga stabil zu starten – und das ist uns eindrucksvoll gelungen. Jetzt, da wir vorne stehen und eine starke Hinrunde gespielt haben, wollen wir natürlich das Rennen um die Spitze mitgestalten.“

Der FC Gutmadingen kann dabei auf eine beeindruckende Bilanz verweisen: 55 erzielte Tore bei nur neun Gegentreffern. „Man merkt, dass uns kaum einfache Fehler passieren und der Gegner uns kaum Geschenke gibt. Unsere Defensive ist dieses Jahr ein echtes Paradestück – sogar noch stärker als die Offensive. „Wir haben im Kollektiv hervorragend bisher gearbeitet.“