Bezirksliga SBFV: Tennenbronner Sorgen, Gutmadinger Höhenflug und Wehrles Bescheidenheit

Der Vorjahres-Vizemeister aus Tennenbronn hat mit einer langen Ausfallliste zu kämpfen. Manuel Huber und Co. wollen ein drittes Mal in die Landesliga aufsteigen.
Bezirksliga: Der Vorjahres-Vizemeister FV Tennenbronn (5./19) tut sich in der Bezirksliga in diesem Herbst schwer und hat mit vielen Verletzungsausfällen und Niederlagen zu kämpfen. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt für die Tennenbronner auf Platz zwei (FC Furtwangen) fünf Punkte. Auf Rang eins (FC Gutmadingen) sind es schon elf Zähler. Beim 0:1 in Gutmadingen feierte Trainer Sebastian von Au sogar ein Comeback als Spieler, weil die Personaldecke immer dünner wird.