1 Der FC Furtwangen (hier mit Tim Geiger, am Ball, und Timo Wagner, grüne Trikots) erwartet die SG Dauchingen/Weilersbach. Foto: Holger Rohde

Die Bezirksliga biegt am Wochenende in die Rückrunde ein. In Furtwangen läuft ein Top-Duell. DJK Villingen geht mit Rückenwind in die Heimpartie gegen Tannheim.









Link kopiert



Der 16. Spieltag in der Bezirksliga läutet an diesem Wochenende die Rückrunde ein. Es stehen interessante Paarungen an.