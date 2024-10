Bezirksliga SBFV: SG Dauchingen/Weilersbach und FC Furtwangen sind die Teams der Stunde

1 Florian Kaltenbach (Mitte) erzielte bisher 14 der 30 Tore des FC Furtwangen und lässt sich hier nach seinem Flugkopfball-Tor in Aasen zum 1:0 von den Mitspielern feiern. Foto: Holger Rohde

Beide Mannschaften sind im Rennen um den Landesliga-Aufstieg angekommen. Wir geben einen Überblick über den Bezirksliga-Aufstiegskampf und blicken auf die Gründe für die Höhenflüge beider Teams.









Link kopiert



Bezirksliga Da war es nur noch einer: Tabellenführer FV Tennenbronn schrammte an der ersten Niederlage nach einem Rückstand, einem Eigentor, einem Platzverweis und einem verschossenen Elfmeter knapp vorbei. Dafür erwischte es am 10. Spieltag den SV Aasen (2.) erstmals nach 13 Pflichtspielen ohne Niederlage in Liga und Pokal.