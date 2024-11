Bezirksliga SBFV-Schwarzwald: Yannick Richter ganz cool vom Punkt

1 Yannick Richter (links) verwandelte vier Elfmeter in zwei Spielen und freute sich zudem mit den anderen Torschützen Zoran Kokolanksi (Mitte), Stefan Schanz (rechts) über den Last-Minute-Sieg beim Spitzenspiel in Dauchingen. Foto: Holger Rohde

Der Spieler des FV Tennenbronn verwandelte in zwei Partien vier Elfmeter, was für Yannick Richter ein persönlicher Rekord bedeutet.









Es war eine emotionale Woche für den Bezirksliga-Tabellenführer FV Tennenbronn. Zwei intensive Spiele im Pokal und in der Liga - mit 14 Toren und zwei späten Entscheidungen. Auf das Pokal-Aus im Viertelfinale folgte mit dem Sieg in Dauchingen die Festigung der Tabellenführung und der Ausbau der Erfolgsserie. Saisonübergreifend ist der FV Tennenbronn in 16 Punktspielen seit dem 1. Mai (2:3 in Rietheim) über sechs Monate ungeschlagen.