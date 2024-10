Bezirksliga SBFV Kurzberichte: Warum der VfB Villingen ein verrücktes Spiel erlebt

1 Frederick Edbauer sorgte mit seinem 2:0 für die Entscheidung zugunsten des SV Aasen im Spiel gegen die SG Dauchingen/Weilersbach. Foto: Holger Rohde

SV Aasen bleibt im achten Spiel ungeschlagen. Weshalb ein Benjamin Gaudig für den FC Löffingen immer noch goldwert ist.









VfB Villingen - TuS Bonndorf 3:3 (3:3). Es war ein verrücktes Spiel vom Verlauf her, weil alle sechs Tore bereits in der ersten Halbzeit gefallen sind - mit vier Standardtoren, je zwei aus Ecken und Elfmetern. Bonndorf agierte bei Kontern überragend und erzielte das schnelle 0:1 nach einem Villinger Eckball heraus mit einem sehenswerten 70-Meter-Sololauf von Lars Baumgärtner mit weiterem Kombinationsspiel auf Niklas Bernhart. Das Duo war an allen Gästentoren beteiligt. Ebenso per Konter fiel das 1:2.